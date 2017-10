Congrès des départements : tir de barrage contre l’approche territoriale d’Emmanuel Macron 

Martine Vassal, la présidente du Département des Bouches-du-Rhône, Dominique Bussereau, le président des départements français et Gérard Larcher, le président du Sénat, ont ouvert à la Criée jeudi 19 octobre le 87e congrès de l’Assemblée des départements de France. Ils sont tous les trois dénoncé, tour à tour, la méthode du gouvernement sur la réforme territoriale.

« Le renouveau de la démocratie il a commencé par deux deux structures, le département et la commune. » Gérard Larcher, le président du Sénat a conclu la première matinée du congrès de l’assemblée des départements en citant Mirabeau et en reprenant les accents de 1789. Il s’agit pour tous de défendre le rôle de proximité du conseil départemental et des communes face à des métropoles jugées trop déconnectées des réalités. Après les espoirs suscité par la conférence nationale des territoires en juillet dernier, c’est en effet la déception, voire la colère qui domine désormais chez les élus des collectivités locales.

Emmanuel Macron avait pourtant lancé aux élus locaux son « pacte girondin » avec la volonté d’être à l’écoute des besoins des territoires et des spécificités locales. Las, pour Dominique Bussereau « l’été a été meurtrier » entre nouvelles coupes sur les dotations et la décision brutale de supprimer les emplois aidés. Le contrat de confiance avec les territoires semble très dégradé, à l’instar de la rupture observée lors de la récente réunion des présidents de Régions.

Il faudra beaucoup de capacité de conviction au Premier ministre pour inverser la tendance. Après le ministre des territoires Jacques Mézard (voir le discours ci-dessous) jeudi après-midi, Edouard Philippe, interviendra à midi vendredi, en clôture du congrès de Marseille. Les Départements attendent des réponses sur nombreux points, notamment sur le financement de l’aide aux mineurs étrangers isolés (un milliard d’euros assumés par les Départements cette année comte tenu de l’afflux migratoire).

Touche pas à mon département

Autres sujets majeurs de préoccupation : le financement et l’organisation des aides sociales ou encore sur l’adaptation de la loi Notre. « Nous voulons plus de souplesse » a redit Dominique Bussereau tandis que Martine Vassal plaidait pour « un droit à l’expérimentation ». Mais pour tous, une chose est claire, c’est « Touche pas à mon département » socle de la proximité et de la solidarité locale, et haro sur le « machin » métropolitain…