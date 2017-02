Conférence régionale consultative : faible affluence à la seconde agora provençale

La villa Méditerranée, entre Major et Mucem, pourrait héberger simultanément la préhistoire et la diplomatie ! Interpellé au perchoir de l’hémicycle régional par son prédécesseur au même fauteuil, le Républicain Christian Estrosi répond favorablement au socialiste Michel Vauzelle. Il estime compatible la reconstitution de la grotte Cosquer (approuvée le mois dernier en séance pleinière) et l’accueil de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée. La décision de transférer ce siège de Malte à Marseille devrait être prise le 24 février à Porto, au Portugal. Les élus se félicitent notamment du fait que cette organisation internationale regroupant 27 pays riverains soit la seule de ce bassin au sein de laquelle se côtoient Israéliens et Palestiniens, qui même se parlent !

Plat de résistance

Transports et mobilité constituaient le plat de résistance de cette seconde session de la conférence consultative de Paca, où se retrouvent les mouvements régionaux écartés du Conseil élu en décembre 2015. Le matin même de ce 2 février, l’hôtel de région abritait les assises d’usagers du transport, pour constater à nouveau que 72% des déplacements du domicile au travail s’effectuent en voiture particulière. Et quels dégâts à la clé !

Protecteurs de l’environnement et courants variés ont pu formuler critiques et suggestions -la SNCF ne fut guère épargnée, ni ses 8 000 cheminots – malgré l’absence pesante des amis du maire de Forcalquier, Castaner désormais en campagne macronienne. Représentant la société civile, l’universitaire Philippe Langevin releva que « les chaises auront beaucoup appris. »

Venez armé !

L’atmosphère devint encore plus étrange porte d’Aix lorsque l’ancien maire de Nice quitta la tribune, confiant son poste présidentiel à un autre prédécesseur, le socialiste Michel Pezet. L’avocat se plut à citer le mot de Tristan Bernard, conviant un ami au spectacle : « Attention, c’est désert, venez armé ! » Faute d’interlocuteur responsable, le socialiste Bernard Morel, ancien vice-président en charge de l’Economie sous la mandature Vauzelle (également de la société civile) se demande si ce genre de non-rencontre sert à quelque chose en l’absence des décideurs. L’écologiste Sophie Camard déplore un budget 2017 qui préfère les chasseurs aux oiseaux et le sécuritaire à l’humanitaire. Sera solennellement démentie sa crainte de voir les manuels scolaires cesser d’être fournis gratuitement.

Enfin le doyen aixois Jean Louis Reiffers interpelle le vice-président Aubert ( député Républicain du Vaucluse) sur l’avenir du dialogue de l’arc latin avec la rive d’en face. Pourquoi convier les ambassadeurs d’Iran et des Émirats en oubliant ceux d’Algérie ou de Mauritanie afin de débattre d’équitable solidarité ? Selon cet expert, approche le temps d’une Afrique forte d’un milliard d’habitants, et son accès depuis l’Europe reste le Maghreb. Surtout quand il est francophone. Instance du verbe et de l’échange, d’idées et de propositions, l’agora alpo-azuro-provençale s’interroge ouvertement sur son utilité et sa pérennité.