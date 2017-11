Concession automobile : Qarson s’implante dans la métropole Aix Marseille à La Valentine

Qu’est-ce que la concession digitale Qarson ? Des promotions permanentes sur des voitures neuves, une transaction clé en main de la commande à la livraison, le gain de temps en achetant dans votre centre commercial, le financement de votre choix avec un suivi personnalisé, l’estimation gratuite et la reprise de votre ancien véhicule… Les arguments ne manquent pas pour le concessionnaire nouvelle génération qui s’est installé le 15 novembre en Provence. Comment dans un marché pourtant largement éprouvé, Qarson parvient-il à innover ?

Prix, conseils, financement… simplicité et contact direct

Il suffit de se déplacer sur l’un de ses sites pour mieux comprendre le phénomène. Des bornes interactives, des écrans géants et une équipe de conseillers qui aident à choisir parmi les 1600 voitures et 20 marques disponibles. Prix, conseils, services et financement, vous disposez de tous les ingrédients nécessaires pour acheter votre nouvelle voiture dans les meilleures conditions. Vous pouvez aussi, en plus, demander une estimation de reprise de votre ancien véhicule, en direct sur le parking du centre commercial.

Facilité d’accès, transparence des tarifs, discussion simplifiée avec le vendeur, l’achat d’une automobile devient plus simple et direct que lors des précédents rendez-vous car chez Qarson, le concessionnaire est d’abord à l’écoute de vos besoins. Il n’y a pas, comme dans une concession traditionnelle de relation de dépendance avec une marque ou un produit. Cela change tout car c’est d’abord le véhicule qui correspond à chaque besoin qui est proposé, pour peu qu’il soit disponible. Le choix est largement alimenté par un stock permanent.

Un distributeur multimarques

Qarson est un distributeur automobile multimarques qui propose des véhicules de provenance européenne avec des fortes remises. Les véhicules qui ont été achetés par Qarson proviennent de concession en Europe (hors France). Les véhicules sont produits dans les mêmes usines que les véhicules de concession française et sont couverts par la garantie constructeur.

La compétitivité de Qarson réside en outre par la qualité de sa relation commerciale : les achats dans les concessions européennes où les prix sont les plus bas, des achats en volume permettant de négocier des remises avec les fournisseurs, des frais de fonctionnement et une marge moins importante qu’une concession classique. And last but not least, après livraison du véhicule (sous 14 jours et 1000km), si celui-ci ne répond pas à toutes vos attentes, vous pouvez le retourner chez Qarson et le prix du véhicule vous sera remboursé.

Pour juger sur pièce rendez-vous à la nouvelle concession Qarson de Marseille, située dans la galerie et sur le parking du Géant la Valentine. La nouvelle concession digitale Qarson est ouverte ! Venez nous rendre visite dans La Galerie – Géant La Valentine à Marseille ouverte le 15 novembre. Il est temps de profiter des offres de lancement !