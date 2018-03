Colloque Compétences Mer : les nouveaux emplois de la « révolution bleue » 

Thierry Lemerle le reconnait. « J’ai une double appétence pour le monde de la mer. Dans cette belle région, à Pôle emploi, on s’occupe beaucoup des métiers de la mer. Et au niveau personnel, je me suis engagé au titre de la réserve citoyenne comme capitaine de frégate. » Après ces confidences en forme d’engagement, le directeur régional de Pôle emploi ouvre le colloque Compétences Mer qui réunit, mercredi 14 mars, à l’Ecole nationale supérieure de la marine (ENSM), des entreprises et acteurs de la formation autour des besoins en main d’œuvre et difficultés de recrutement. Un événement inédit, organisé dans le cadre de la Semaine de l’emploi maritime. D’abord parce que la manifestation, imaginée par la Bretagne il y a 3 ans, embarque pour la première fois les huit régions françaises qui ont une bordure littorale. Son organisation est à la fois locale et nationale avec la mise en place d’un colloque en triplex avec deux autres bassins maritimes majeurs : Lorient pour l’Atlantique et Le Havre pour La Manche. Enfin, la manifestation rassemble tout l’éventail des acteurs du monde marin, une centaine de personnes en majorité issues d’entreprises du secteur, mais aussi des organismes de formation, institutions et des étudiants.

Thierry Lemerle insiste d’ailleurs sur les liens noués par Pôle emploi avec l’ensemble de l’écosystème, notamment la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Philippe Vitel, vice-président de la collectivité régionale, chargé de conduire l’opération d’intérêt régional (OIR) « Industrie navale et maritime » est au premier rang. « Notre objectif avec la Région dans le domaine de la formation professionnelle est bien de mettre nos efforts ensemble (…) Les gens se parlent afin d’avoir le même langage entre le diagnostic professionnel, les achats de formation et surtout le retour à l’emploi » souligne M. Lemerle. Autre symbole des relations tissées avec le territoire par Pôle emploi, la signature en ouverture des débats d’une convention de partenariat entre la Direction régionale et le Pôle Mer Méditerranée, en présence de François Demoulin, président du cluster régional et patron de Naval Group (ex-DCNS). « Nous voulons à travers cet accord montrer notre volonté commune de bien évaluer les besoins des filières et de favoriser les recrutements dans le secteur » ajoute Thierry Lemerle. Des opportunités d’emploi, la mer en regorge pour celui qui sait la regarder, avec une diversité de métiers très grande : construction et réparation navale, tourisme, énergie, infrastructures portuaires, pêche et culture marines, transport maritime, R&D et ingénierie. Le secteur a recruté 21 000 personnes dans la région en 2017 (voir l’intégralité de l’étude de Pôle emploi ci-dessous).

Economie maritime, « nouvelle frontière » de la jeunesse

Dans le grand amphi de l’ENSM où se déroule le colloque, deux personnalités du groupe CMA-CGM témoignent de la vitalité de l’activité et des transformations en cours. Jean-François Tallec, conseiller institutionnel pour la politique maritime de l’armateur basé à Marseille, parle même de « révolution ». « Après la révolution industrielle et la révolution Internet, le monde connaît la révolution maritime » affirme ce grand expert de la mer. « Ce n’est pas une prévision, cette révolution est déjà engagée car la mer c’est non seulement la clé d’un futur commun pour l’humanité mais c’est aussi un nouvel espace de développement de la planète. »

Les études attestent du phénomène selon M. Tallec. Le secteur maritime occupe le 2e rang mondial derrière l’agro-alimentaire avec une perspective de croissance de 10 à 15% chaque année. En France, l’économie maritime pourrait représenter un million d’emplois et atteindre 150 milliards de chiffre d’affaires d’ici une quinzaine d’années. La croissance de l’exploitation économique de l’océan est alimentée par « l’épuisement progressif des ressources terrestres, mais aussi l’augmentation des besoins de la population qui s’accroît et qui vient de plus en plus habiter au bord de la mer. Dans une vingtaine d’années, 80% de la population mondiale habitera en toute proximité du littoral » prédit l’ancien préfet aux affaires maritimes. Il évoque ensuite tour à tour les marchés nouveaux : les technologies avec les infrastructures, les drones, les robots, le numérique, l’exploitation des ressources océaniques, le monitoring, la sûreté et la sécurité des espaces maritimes, la sécurité, interface de gestion terre-mer, maîtrise environnementale, les biotechnologies marines, l’énergie, etc. Et dans cette révolution bleue, « la France a toutes ses chances » affirme Jean-François Tallec pour peu « que l’emploi créé le soit au bénéfice des jeunes Français. C’est l’enjeu.»

A écouter Paul Haeri, le directeur des ressources humaines de CMA-CGM, la « nouvelle frontière » de la jeunesse française décrite par M. Tallec se vit encore à tâtons. « Je dois vous faire part de mes difficultés de recrutement » lance celui qui se présente en « praticien. » Car le secteur du transport maritime n’échappe pas aux mutations en cours qui nécessitent pour les collaborateurs de l’agilité. « La digitalisation transforme de l’intérieur tous nos processus métiers » explique M. Haeri. « Les évolutions sont très rapides et il est difficile d’anticiper les métiers. Je recherche en permanence des profils nouveaux. » Alors la CMA-CGM s’organise : département R&D, intrapreneuriat, incubateur (ZeBox), joint venture avec des sociétés innovantes… « Au-delà des outils, ce qui est fondamental aujourd’hui, et ça ne concerne pas que le maritime, c’est le passage au mode projet » souligne le DRH. « On est poussé par les plus jeunes qui nous invitent à transformer l’organisation du travail, moins de silos et plus de transversalité. » Il y aussi des changements culturels : nouvel équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, capacité à travailler à distance et à changer de métiers durant sa carrière. « Toutes ces mutations ont un impact sur la formation à délivrer » observe Paul Haeri. Sans parler de difficultés plus spécifiques liées à la taille et au caractère international de CMA-CGM (34 000 salariés dans le monde, 62 nationalités représentées au siège marseillais) comme la maîtrise de l’anglais, les aspects multiculturels et l’attractivité du territoire pour recruter des talents venus de l’extérieur.

Autant de défis qui ont servi ensuite de « matière première » au travail du Lab de Pôle emploi qui a succédé à la conférence. Le colloque Compétences Mer participera ainsi à l’élaboration d’un livre blanc sur la filière maritime rédigé par le Pôle Mer en y apportant des propositions concrètes nées ce 14 mars dans le joli parc de l’ENSM, entre colline et… mer.