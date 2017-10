Comment Sausset-les-Pins se prépare pour gagner une 3e fleur (1/2)

Après avoir obtenu une puis deux fleurs (en 2014), la Ville de Sausset-les-Pins souhaite concourir pour l’obtention d’une troisième fleur. À ce niveau-là du challenge, les exigences du jury du label Villes et villages fleuris, qui sillonne le territoire, montent d’un cran. Bouches-du-Rhône Tourisme via son service Tema se mobilise.

Avec son port de plaisance, sa plage, ses criques et ses activités nautiques, la commune de Sausset-les-Pins est une station balnéaire à taille humaine engagée pour l’amélioration de son cadre de vie et le développement durable. « Nous allons développer le tourisme mais en accord avec l’authenticité de la commune. C’est donc un projet stratégique qui nous permet d’une part de sensibiliser la population sur l’environnement et de faire connaître Sausset-les-Pins au-delà du département. Comme tout est regardé à la loupe, il s’agit pour nous de développer de nouveaux projets en adéquation avec cette 3e fleur » explique Eric Diard, l’ancien maire de Sausset-les-Pins qui a mené le projet, aujourd’hui député. Une part importante de touristes, comme la population, est sensible à ces distinctions qui confirment un cadre de vie de qualité et une volonté de l’améliorer.

Apporter un regard extérieur

En 2009, la commune avait fait appel à Bouches-du-Rhône Tourisme pour un soutien dans l’aménagement du sentier botanique. L’idée de recourir une nouvelle fois aux services de Tema (lire plus bas) pour préparer la commune à la 3e fleur était une évidence. Bouches-du-Rhône Tourisme anime le label Villes et villages fleuris dans le département où 46 des 119 communes sont déjà labellisées. Bouches-du-Rhône Tourisme a donc proposé à la commune de Sausset-les-Pins d’être accompagnée par un paysagiste pour établir un diagnostic et proposer un plan d’actions.

« Ça nous a permis d’avoir un regard extérieur et de voir ensemble les améliorations à apporter. Des choses très simples comme diversifier les plantations, introduire un peu de couleur, mais aussi des aménagements beaucoup plus structurants comme l’aménagement de la corniche pour améliorer le passage, développer des cheminements dans la commune… » précise Mary-Christine Bertrandy Campana, adjointe au maire, déléguée à l’environnement. « Les points forts de Sausset, on les connaît, renchérit Éric Diard. Mais ce qui était intéressant de connaître, avec plus d’objectivité, ce sont les points faibles. Certains aménagements ne pourront pas être réalisés à court terme et la 3e fleur ne se gagnera pas en un an… mais la commune de Sausset sera prête avant 2020. D’ici là, on sait qu’on a beaucoup de pain sur la planche. »

Parallèlement, Sausset-les-Pins a eu l’opportunité de concourir pour « Bouches-du-Rhône en paysage » grâce au cheminement dans la commune élaboré autour du thème « Sausset d’hier et d’aujourd’hui ». Et aux promeneurs comme aux habitants de (re)découvrir les maisons et les quartiers qui ont gardé leur caractère villageois du début du XIXe siècle ou ceux qui ont évolué au fil des décennies.