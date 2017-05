Commémoration du 8 Mai 1945 : un bal patriotique sur la Canebière pour fêter la Libération 

Par les temps qui courent, il est de bon ton de réveiller nos mémoires et de rappeler que le mot patriote appartient à tous. C’est en substance ce sur quoi a insisté Sabine Bernasconi, la maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille en présentant, mercredi 26 avril, le bal patriotique organisé ce 8 mai sur la Canebière. Vice-présidente du Conseil départemental, elle représentait à cette occasion Martine Vassal la présidente de l’institution , organisatrice de cet événement. Une deuxième édition qui permettra à l’occasion des commémorations de la Libération du pays le 8 mai 1945 de revivre l’ambiance de l’époque.

« Engagé dans la promotion du devoir de mémoire, le Département se souvient et rend hommage à ceux qui ont libéré la France » soulignent les organisateurs. En cette date et en ce lieu symboliques, le bal patriotique programmé le 8 mai 2017 fera revivre aux Provençaux une page de l’Histoire qui a m qui a marqué notre pays et les moments de liesse qui ont rythmé la Libération. » Musique, costumes d’époque, défilé… Dans un décor d’après-guerre, la Canebière va danser de 14h à 18h, sur un ambiance jazz-swing.

Des associations mobilisées

Pour donner une dimension pédagogique à ce moment festif, les associations d’anciens combattants seront présentes pour rappeler aux plus jeunes qu’ils ont écrit cette page de l’histoire de la France, témoigner de leur engagement pour leur pays. Tout au long de l’après-midi, le public pourra visiter gratuitement les expositions de photos et de véhicules de guerre, comme les jeeps arrivées avec les Américains. «Ce bal représente notre attachement aux traditions populaires. Dans ce décorum, nous y fêterons la liberté retrouvée grâce à l’engagement de nos soldats. Cette année, nous avons élargi le programme aux associations pour qu’elles viennent transmettre à nos enfants le devoir de mémoire», explique Sabine Bernasconi.