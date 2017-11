Le comité de pilotage de « French smart port in Med » dévoile ses premiers projets

Les membres du comité de pilotage du smart port réunis jeudi 16 novembre 2017 à la préfecture ont adopté collectivement une première série de projets destinés à tirer parti de la transition numérique pour affirmer et consolider la vocation portuaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence a-t-on appris via un communiqué commun diffusé par plusieurs participants. Le comité de pilotage de ce qui est désormais appelé le « French smart port in Med » réunit l’Etat, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville de Marseille, l’Etablissement Public Euroméditerranée, la Caisse des Dépôts, l’Agence régionale pour l’innovation et l’internationalisation des entreprises, l’Union Maritime et fluviale, le Port de Marseille Fos, la CCI Marseille Provence et Aix-Marseille Université.

Favoriser l’efficacité digitale de la place portuaire

L’objectif du groupe de travail est de « de tirer parti de la transition numérique pour affirmer et consolider la vocation portuaire de la métropole Aix-Marseille Provence notamment en matière de performance économique et environnementale du port, de création d’activités et d’emplois, d’interactions du port avec le territoire, de différenciation et d’efficacité digitale de la place portuaire de Marseille Fos. » Une première série de projets a été dressée. « Ces projets ont ainsi vocation à être portés et soutenus par les partenaires et s’intègrent naturellement dans l’Agenda métropolitain du développement économique ainsi que dans le Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation, et dans les Opérations d’intérêt régional portés par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur » souligne le communiqué.

Vers une chaire « smart port » à Amu

Outre les projets retenus (liste ci-dessous), les membres du comité de pilotage smart port souhaitent développer « un volet académique très ambitieux. Fruit de cette volonté commune, « la Brain Port Community vise à développer des programmes de recherche ciblés et de l’innovation, ainsi qu’à préparer aux métiers de demain (prospective et formation). » Et de préciser qu’Aix-Marseille Université, le Port de Marseille Fos et la CCI Marseille Provence, ainsi que l’ensemble des partenaires et co-financeurs, œuvrent conjointement à la création d’une nouvelle chaire « Smart Port » lancée par la Cité de l’innovation et des savoirs. Ce partenariat pourrait donner lieu à la mise en œuvre d’une convention multipartite associant également la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. »