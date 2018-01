CMA-CGM loge son incubateur Ze Box à la Cité de l’innovation métropolitaine

Le Groupe CMA CGM annonce mardi 30 janvier la création à Marseille de Ze Box, son premier incubateur international. Situé dans l’immeuble Le Castel (ex-siège de la SNCM dans le 2e arrondissement de Marseille), il couvrira une surface de 800m² et accueillera dès le mois de juin 2018 une quinzaine de start-up du monde entier venues développer leur potentiel. Un appel à candidatures sera prochainement lancé.

« La création de Ze Box s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe CMA CGM de faire de la digitalisation l’un des piliers de son développement. Cette innovation vient donc accélérer, compléter et renforcer les initiatives développées par le Groupe au cours de l’année écoulée » souligne un communiqué. CMA-CGM rappelle ainsi la nomination de quatre « Chief Digital Officers dans le monde ; la création d’un fonds d’investissement, CMA CGM Ventures, doté d’un budget de 5 millions d’euros pour investir dans les technologies innovantes; (…) le soutien au Carburateur, l’incubateur des quartiers nord de Marseille, pour lequel le Groupe a décidé de soutenir financièrement 5 jeunes entreprises spécialisées dans les secteurs de la mer, du transport ou de la logistique ; les partenariats avec Aix-Marseille French Tech, acteur majeur de l’innovation numérique, et thecamp. » Autres collaborations engagées en 2017 : le partenariat avec Infosys et avec Alibaba.

Totem numérique métropolitain

ZeBox est le premier incubateur privé à intégrer la Cité de l’innovation qui doit ouvrir au Castel en face du hangar J1 tout près de la place de la Joliette. « Cet incubateur est lancé dans le cadre d’un partenariat fort et ambitieux avec Aix-Marseille Université et la Métropole » relève l’armateur. Parmi les autres groupes privés attendus sur le site annoncé comme le bâtiment totem numérique métropolitain, plusieurs sources évoquent l’installation de l’incubateur dur groupe L’Occitane.