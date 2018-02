[Cirque] L’Entre-Deux Biennales entre bientôt en piste pour MP2018

Du 14 février au 10 mars 2018, les amoureux des arts du cirque vont apprécier toute une programmation spécialement conçue pour l’Entre-Deux Biennales, par Archaos et ses partenaires. À découvrir dans huit lieux du territoire métropolitain et en ouverture de MP2018 Quel Amour !

« Parce que deux ans, c’est long ! » C’est de cette constatation exprimée par Raquel Rache et Guy Carrara, directeurs d’Archaos et fondateurs de la Biennale internationale des arts du cirque (BIAC), qu’est née l’Entre-Deux Biennales, dont la deuxième édition prendra les couleurs de l’amour. En effet, partenaire de MP 2018, l’Entre-Deux Biennales ouvre les festivités avec un bal cirque, le 14 février, dans le lieu même d’Archaos, en compagnie des musiciens et des acrobates de la compagnie Terra Circus, venue tout droit de Guinée. « Un événement joyeux, rythmé et dansé pour tous les âges qui réserver de belle surprises » poursuivent les organisateurs, gratuit et ouvert à tous à partir de 3 ans.

« Compagnons de trajectoire », l’Entre-Deux Biennales partage une partie de la programmation du festival Les Élancées pour mieux soutenir et diffuser la création circassienne. Nous ne reviendrons donc pas sur Bosch Dreams (complet), Amor, Les mangeurs de lapins remettent le couvert, Les Dodos, Cirkopolis (complet), Calamity Cabaret, Forever Happily…, Urban, Sabordage !, Voler dans les plumes, Plouf et Replouf déjà évoqués mais les réservations restent ouvertes pour la plupart et il faut en profiter.

Au théâtre du Merlan, à Marseille, se produira les 20 et 21 février, la compagnie Les mains les pieds et la tête aussi avec Santa Madera, jeu de roue entre deux hommes et prises de risques audacieuses pour exprimer toute la difficulté de la rencontre.

Avec le TNM La Criée, l’Entre-Deux Biennales programme, samedi 17 février, dans le lieu insolite de l’église Saint-Cannat, à Marseille, Sujets à vifs, une première création signée Marion Collé, fil-de-fériste, et Tiphaine Raffier, artiste associée à La Criée où l’on a pu déjà apprécier ses talents d’auteure, et suivie de La même chose, un numéro d’agilité et de musique des frères Nakolaus et Joachim Latarjet (à partir de 8 ans, gratuit, sur réservation). Les 24 et 25 février, le Théâtre du Centaure, à Marseille également, présente La Chambre des amants, une chorégraphie centaure sur un programme musical de Joseph Haydn.

A noter également, en clôture, Vol d’usage par la Compagnie quotidienne, sous le chapiteau de Fontblanche à Vitrolles, les 16 et 17 mars. De la poésie, de l’humour et des acrobaties en deux roues… pour émerveiller les enfants à partir de 6 ans.

Pour aller plus loin dans la pratique, comme à chaque période de vacances, un stage de cirque est organisé pour les 8-11 ans, du 5 au 9 mars, au pôle national du cirque avec atelier jeux de cirque, costumes et spectacle au programme. Et puisqu’il est question d’apprentissage, le 19 février, également au pôle d’Archaos, le public découvrira Un cirque dans ma tête, un spectacle écrit par des jeunes en situation de handicap, grâce à une méthodologie d’écriture mise au point par Raquel Rache et Guy Carrara, et confiés à des artistes interprètes. Une invitation qui ne se refuse pas.

Enfin, en attendant la programmation de la BIAC 2019, Raquel Rache et Guy Carrara ont annoncé que l’édition 2017 avait attiré 112 000 spectateurs, soit une augmentation de 32% par rapport à celle de 2015 sur l’ensemble de la région. L’amour pour les arts du cirque se confirme et gagne du terrain !