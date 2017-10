Un grand théâtre ouvre ses portes dans les anciennes chaudronneries de La Ciotat

Un bout de l’histoire industrielle de La Ciotat renaît sous la forme d’une nouvelle salle de spectacle. Le théâtre de la Chaudronnerie accueille son premier spectacle vendredi soir.

La Ciotat, commune de plus de 35 000 habitants, peut désormais compter sur une salle de spectacle digne de ce nom. L’ancienne halle de la chaudronnerie des chantiers navals a été transformée en théâtre sur la promenade Jeff Musso. Cet équipement propose une grande salle de 500 places et une deuxième pouvant accueillir 100 personnes. Il vient répondre à la demande croissante des habitants qui ne pouvaient jusqu’alors compter que sur le théâtre du Golfe, à la capacité limité de 250 places, et qui va être transformé en hôtel quatre étoiles.

Un morceau d’histoire pour la culture nouvelle

Vendredi 13 octobre, le nouveau théâtre de la chaudronnerie ouvre ses portes au public après plus d’un an et demi de travaux. Ce chantier a nécessité un investissement de 10,7 millions d’euros dont 5 millions pour le Département, 4,5 millions pour la Ville et 1,2 millions d’euros pour la Région. « On a voulu garder un morceau d’histoire dans un nouveau quartier », explique le maire de La Ciotat, Patrick Boré. Lorsque le réhabilitation a été confiée à la Soléam en 2012, la condition imposée est de conserver l’enveloppe des anciennes halles des chaudronneries mécaniques des chantiers navals. C’est finalement le projet de salle de spectacles imaginé par le cabinet d’architectes Duchier-Pietra qui a été retenu. Pour lui fournir l’espace suffisant à l’accueil d’événements à rayonnement régional, la halle principale a été complétée par une extension neuve de même taille. Au total, le théâtre s’étend sur une surface totale de 3 000 mètres carrés.

Une programmation théâtrale, comique et musicale

La salle principale, baptisée au nom du célèbre acteur provençal Michel Simon, proposera 500 places et une scène suffisamment grande pour accueillir des spectacles de danse : « Nous avons fait le choix d’ouvrir notre programmation à tous les spectacles vivants comme le cirque ou la musique. La sonorisation a particulièrement été perfectionnée d’ailleurs », explique Didier Chalaux, le directeur de la salle.

Pour la saison à venir, il a fait une sélection très éclectique avec du One Man Show (Charlotte de Turkheim, Alban Ivanov, Baptiste Lecaplain…), du théâtre (Croque-Monsieur, Dans la peau de Cyrano, La Peur…) ou même des concerts de renom (Christian Scott, Calypso Rose, Compay Segundo…). En plus de cette scène principale, une deuxième, plus intime, d’une centaine de sièges permettra également l’organisation de spectacles pour les plus jeunes ou d’héberger des artistes en résidence.

La gestion de la nouvelle salle ciotadinne a été confiée à la société S-Pass qui s’occupe déjà du Silo à Marseille et le Zénith à Toulon. Elle compte développer de nombreux partenariats avec les autres théâtres de la région comme l’Odéon à Marseille qui y organisera des spectacles hors-les-murs.