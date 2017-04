[Cinéma] Thierry Frémaux attendu à Martigues avec son film sur les Frères Lumières à Martigues

Thierry Frémaux sera en personne lundi 24 avril au cinéma Jean Renoir, à Martigues, pour y présenter et commenter son film Lumière, l’aventure commence, dans le cadre du cycle « 24 images/seconde ». Tapis rouge pour le délégué général du Festival de Cannes.

La rencontre entre Thierry Frémaux et les Frères Lumière commence en 1982 lorsque jeune étudiant en Histoire sociale, Thierry Frémaux est engagé à l’Institut Lumière de Lyon - célèbre cinémathèque détentatrice d’un incroyable fond de films tournés par les inventeurs du cinéma et leur équipe entre 1895 et 1905. Désormais à la tête de la prestigieuse institution en tant que directeur et président de l’Association Frères Lumière, Thierry Frémaux a choisi de monter cent huit mini-films issus de ces archives, chacun d’une durée de 50 secondes, de les regrouper par thèmes, les habiller d’un commentaire pour signer une œuvre unique en son genre. « Un trésor mondial », dira Martin Scorcese qu’il faut voir absolument.

Comme l’explique Thierry Frémaux : « En 1895, les frères Lumière inventent le cinématographe et tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer. » Chefs d’œuvre mondialement célèbrent ou pépites méconnues, cette sélection de films restaurés offre un voyage aux origines du 7e Art et des images inoubliables sur la France et le monde qui s’ouvrent au XXe siècle. Ainsi, en quelques secondes, on peut apercevoir Marseille et La Canebière, une partie de pétanque, un repas de famille mais également l’Afrique, New-York ou Venise – ces pays lointains où partait l’équipe des frères Lumière telle des reporters sans frontières. Découverte également de deux versions différentes de L’arroseur arrosé et bien d’autres moments plein d’humour. Bref, 1h30 de bonheur, pour les cinéphiles mais aussi pour les curieux tout simplement, que l’on ne voit pas passer. Quant aux 50 secondes, c’était le durée maximale d’un film à cet époque, d’où l’importance d’avoir conservé ces 17 mètres de bobines de 35 mm signées frère Lumière !