[Cinéma] L’héritage du Studio Ghibli aux Variétés

Du 17 mai au 29 août 2017, le cinéma Les Variétés, à Marseille, programme le festival Studio Ghibli. Des films d’animation incontournables à voir ou revoir pour voyager au pays du soleil levant, entre poésie et écologie.

Créé en 1985 par les réalisateurs Hayao Miyasaki, Isao Takahata et par la compagnie Tokuma Shoten, le Studio Ghibli est considéré comme l’un des plus grands studios d’animation japonaise, Ghibli tient sa spécificité par sa virtuosité graphique et sa méthode de travail restée traditionnelle. Elle se caractérise, à quelques rares exceptions, par une animation quasiment réalisée à la main avec un quart-d’heure d’animation assistée par ordinateur. Cette rétrospective composée de 15 long-métrages, véritables pépites du genre, exprime toute la complexité de la société nippone contemporaine, inscrite encore aujourd’hui entre tradition et modernité. Ces films féériques ou fantastiques souvent inspirés des contes et des légendes de la tradition orale japonaise ou adaptés de mangas délivrent parfois un message étrangement subliminal et écologique à travers l’incarnation de créatures surnaturelles symbolisant la croyance ancestrale des forces de l’esprit de la nature.

Au programme, nous retrouverons les essentiels des deux fondateurs de Ghibli, sept grands classiques réalisés par le « maître de l’anime » Hayao Myasaki, parmi lesquels Mon voisin Torotoro, Porco Rosso, Princesse Mononoké, Le voyage de Chihiro, Le Château ambulant, Ponyo sur la falaise, Le Vent se lève, ainsi que deux autres films réalisés par Isao Takahata Mes voisins les Yamada et Le conte de la Princesse Kaguya, et qui contrairement à ceux d’H.Myasaki sont entièrement créés sur ordinateur.

À l’affiche également Souvenirs de Marnie de Hiromasa Yonebayashi, Le Royaume des chats de Hiroyuki Morita, Les Contes de Terremer et La Colline des coquelicots de Goro Myasaki ou encore le sublime Tortue rouge de Michael Dudok de Wik, le plus japonais des réalisateurs belges, et qui a reçu le prix spécial du jury au festival Un Certain Regard à Cannes en 2016.

Avec ce festival, plusieurs générations se retrouveront pour une sortie familiale estivale puisqu’il s’étend tout au long de l’été, à raison de deux séances par semaine. Néanmoins, il est conseillé de vérifier que les images sont bien adaptées à l’âge des enfants.