[Cinéma] Kino Visions et la vague allemande de retour à Marseille

Amateurs de cinéma, le festival du cinéma en langue allemande Kino Visions revient à Marseille du 20 au 24 septembre 2017. Au programme de cette 3e édition, une sélection de films inédits, des avant-premières, des rencontres avec des réalisateurs et de jeunes talents qui font la richesse du cinéma contemporain d’outre-Rhin.

Succédant à Rüdiger Vogler, Nicolas Wackerbath sera le parrain du festival cette année et présidera la soirée d’ouverture. Réalisateur et acteur (Toni Erdmann de Maren Ade), Nicolas Wackerbath fait partie de la nouvelle génération des cinéastes allemands issus de la fameuse Académie allemande du film et de télévision de Berlin, qui a donné lieu au courant École de Berlin. Son second long métrage Casting, sélectionné au Festival de Berlin cette année, ouvrira les festivités mercredi 20 septembre à 20h au cinéma Les Variétés, à Marseille. Une comédie savoureuse sur les absurdités du processus de casting lors d’un remake des Larmes amères de Petra von Kant de R.W Fassbinder.

Dans la foulée, d’autres rendez-vous avec les cinéastes comme la venue de trois réalisatrices phare : Angela Schanelec, figure de proue de la « nouvelle vague allemande » des années quatre-vingt-dix. Elle alimentera les débats à l’issue de la projection de deux de ses films, le très remarqué Marseille, samedi 23 septembre aux Variétés puis Le Chemin de rêve, sélectionné au Festival de Locarno en 2016, dimanche 24 septembre au Vidéodrome 2. Autre figure du courant berlinois à découvrir, Valeska Grisebach, qui présentera en avant-première Western, sélectionné cette année à Cannes dans la section Un Certain Regard. Le film raconte la confrontation de deux mondes : celui d’un groupe d’ouvriers allemands débarquant sur un chantier en Bulgarie avec celui des autochtones du village. Projection samedi 23 septembre au Gyptis. Enfin, Ulricke Ottinger, artiste photographe, nous emmènera dans une aventure cinématographique incroyable avec L’ombre de Chamisso : un film fleuve, d’une durée de douze heures et qui retrace les voyages de la cinéaste autour de la mer de Béring. Cette fois, le rendez-vous est au Mucem, dimanche 22 septembre de 10h à 22h.

Les futurs talents seront également représentés avec Tristan Göbel, un jeune acteur révélé dans le film drôlatique de Fatih Akin Tschick, adapté d’un grand classique de la littérature pour la jeunesse de Wolfgang Herrndorf. Ce sera pour le jeudi 21 septembre au cinéma les Variétés.

Du côté des documentaires, un sujet au cœur de l’actualité avec Le dernier refuge de Gerald Igor Hauzenberger. Le cinéaste autrichien a suivi pendant trois ans des réfugiés afgans-pakistannais à Vienne. La séance sera présentée par Wilfried Meynet, consul général d’Autriche, jeudi 21 septembre aux Variétés. Dans un tout autre registre, les amateurs d’histoire de l’art seront curieux de découvrir Beuys de Andres Veiel, un portrait de l’artiste emblématique réalisé à partir d’images d’archives, en compétition cette année au Festival de Berlin. Le film sera présenté par Jean-Pierre Rehm, délégué général du FID (sous-réserve).

Enfin, retour à la fiction et à l’histoire des grands théoriciens de la pensée allemande avec le très attendu Le Jeune Karl Marx du cinéaste haïtien Raoul Peck. La séance sera présentée par Jeanne Baumberger, critique de cinéma, vendredi 22 septembre aux Variétés.

Un beau festival en perspective qui devrait réjouir aussi bien les cinéphiles que les les germanophiles qui trouveront matière à réviser leurs connaissances de la langue de Goethe !