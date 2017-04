[Cinéma] Clint Eastwood, incontournable, célébré au cinéma Le Prado

Après le succès du cycle Les Incontournables du cinéma, consacré le mois dernier aux films d’horreur, le cinéma Le Prado à Marseille continue son travail de fond sur les films ayant marqué l’histoire du 7e Art et propose pour le mois d’avril une programmation dédiée à une icône du cinéma américain Clint Eastwood. Moteur !

Impressionnante carrière que celle de ce monstre sacré, acteur, réalisateur, compositeur et producteur qui compte près de 70 films à son actif en tant qu’acteur et 38 en tant que réalisateur. Figure singulière également du cinéma hollywoodien dans lequel il œuvre depuis plus de soixante ans et a conquis son indépendance au sein même de ce système grâce à ses succès, en créant sa société de production Malpaso en 1967, associée à la Warner depuis les années 70. Ayant fait sa réputation en incarnant le cow-boy impitoyable, le justicier irascible ou le flic vengeur, Clint Eastwood a été controversé par ses contemporains qu’il a été admiré par son public. Son cinéma n’a donc pas échappé à la critique virulente, même si depuis des années il bouscule l’image de ses personnages en les caricaturant, se jouant des codes pour brouiller les pistes.

Aujourd’hui, après avoir exploré tous les genres du cinéma hollywoodien et traversé le spectre cinématographique, l’œuvre de Clint Eastwood s’inscrit véritablement dans l’histoire du cinéma et fascine encore la jeune génération d’acteurs et de réalisateurs. Sans oublier le public. Voici donc un occasion rare de (re)découvrir sur grand écran quatre films du « Maestro », tous remarquables, en version originale. À ne rater sous aucun prétexte, chaque jeudi du mois !

Ouverture avec Charlie Parket et Yardbird

En ouverture jeudi 6 avril, « Bird (1988) : une interprétation cinématographique de la vie et de la déchéance du saxophoniste noir, Charlie Parker « Yardbird », idole musicale de Clint Eastwood, magistralement incarné par Forest Whitaker, récompensé pour son interprétation au Festival de Cannes. Un film « qui transpire la musique » dira la presse spécialisée lors de sa sortie. Une vision sombre et complexe de Parker dans lequel le cinéaste tente de comprendre sa musique et la nature de sa passion.

Jeudi 13 avril, « Gran Torino » (2008) raconte comment à partir de faits de violence au sein de la communauté asiatique, un vétéran de la guerre de Corée, Walt Kowalsky (Clint Eastwood) misanthrope, veuf et raciste va devenir un héros malgré lui. Un film à la fois violent et touchant, passant de la comédie à la tragédie, réunissant tous les clichés du film manichéen pour mieux les détourner.

Ce sera au tour « Josey Wales, Hors la Loi » (1976) d’être projeté le jeudi 20 avril. Pendant la guerre de sécession, un paisible fermier Josey Wales (Clint Eastwood), dont la famille a été massacrée par les soldats nordistes, va s’engager dans l’armée sudiste pour les venger. On assiste au long cheminement d’un homme brisé, cherchant à épuiser sa colère, réparer ses blessures pour se reconstruire au sein de la communauté des hommes au fur et à mesure de son périple. Magnifique western, le second du cinéaste, filmé dans la grande tradition du genre, dans lequel Clint Eastwood tourne pour la première fois avec sa future épouse – Sondra Locke – dans le rôle de Laura Lee.

Et pour terminer le cycle, jeudi 27 avril, le magnifique « Sur la route de Madison » (1995). Adapté d’un best-seller de l’écrivain Robert James, l’histoire d’une brève rencontre durant l’été 1965 dans une ferme perdue de l’Ioawa entre une fermière (Meryl Streep) et un photographe (Clint Eastwood) effectuant un reportage sur les vieux ponts. Un épilogue poignant qui tient en une scène. Une méditation romantique, un film bouleversant !

Adrienne Bagdadlian