[Cinéma] Aubagne va vivre au rythme de son FIFA

La 19e édition du Festival international du film d’Aubagne (FIFA), dédié à la musique de film et à la promotion de la jeune création cinématographique, se déroulera du 19 au 24 mars 2018. Organisé par l’association Alcimé, il réunira, cette année encore, plus de 700 professionnels du monde entier, qu’ils soient réalisateurs, compositeurs, producteurs de musique pour l’image, musiciens, scénaristes ou comédiens. Un programme foisonnant composé d’une kyrielle d’événements proposé en parallèle des rencontres professionnelles musique et image.

Films en compétitions, cartes blanches aux réalisateurs et compositeurs, master class, exposition photo, agrémenté de moments festifs avec des rendez-vous musicaux, cinéconcert… : les curieux, les mélomanes et les cinéphiles ont de quoi se réjouir avec ces beaux moments d’échange et de découverte en perspective. Invité d’honneur de cette 19e édition, le compositeur prolifique Gabriel Yared. Avec près d’une centaine de musiques de film dont 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix, Le Patient anglais d’Anthony Minghella (Oscar de la meilleure musique de film) ou plus récemment Ma vie avec John Donovan de Xavier Dolan, il présentera son travail sous la forme d’une master class autour du Talentueux Mr Ripley d’Anthony Minghella, mardi 20 mars à 19h. Sera également mis à l’honneur, le compositeur britannique Stephen Warbeck. Auteur d’une cinquantaine de partitions, parmi lesquelles Shakespeare in Love de John Madden (Oscar de la meilleure musique de film), Billy Elliot de Stephen Daldry ou Mon Roi de Maïwen. Stephen Warbeck accompagnera neuf jeunes compositeurs-interprètes dans un travail de composition musicale à l’image et offrira une représentation publique sous la forme de ciné-concert lors de la soirée de clotûre samedi 24 mars.

Autre invité d’honneur, côté cinéma cette fois, Laurent Cantet. Le réalisateur de Hors les murs, Palme d’or au festival de Cannes, présentera sa carte blanche avec Foxfire, confessions d’un gang de filles, vendredi 23 mars à 18h 45. Enfin sera honoré également, Philippe Rebbot. Le comédien, scénariste et réalisateur rencontrera le public autour de L’effet aquatique de Solveig Anspach samedi 24 mars à 13h 30.

En ce qui concerne la compétition, 10 long-métrages issus de 11 pays seront en lice pour remporter Le Grand Prix de la meilleure musique originale. Et dans le jury, composé de professionnels, on notera la présence du réalisateur, auteur et dessinateur… et musicien marseillais Philippe Carrese.

Les talents émergents représentés par les 77 courts-métrages en compétition (animation, fiction, documentaire) concurront également pour le Grand Prix de la meilleure création sonore. À noter que la plupart des réalisateurs et des compositeurs seront présents pour accompagner leurs films.

Enfin cerise sur le gâteau, des soirées musicales jalonneront le festival, elles débuteront par un concert d’ouverture du groupe marseillais Thomas Laffont Group, lundi 19 mars et se clôtureront samedi 24 mars avec le DJ franco brésilien Jonathan Chaoul, sans oublier la participation du label Chinese Man Record, collectif hip hop/électro, tout au long de la semaine.

Rendez-vous pour la cérémonie d’ouverture lundi 19 mars à 20h avec la projection du documentaire Makala d’ Emmanuel Gras, en présence de Gaspar Claus, compositeur, violonniste qui a signé la bande-originale du film.

« Le cinéma ça s’écoute aussi ! » nous disent les organisateurs. À bon entendeur …