[Cinéma] Un air de Croisette du côté de l’Estaque

Du mardi 30 mai au dimanche 11 juin 2017, le cinéma l’Alhambra accueille la Quinzaine des réalisateurs à Marseille. Une 13e édition composée de vingt longs métrages, dix films courts, agrémentée de six séances spéciales en présence d’Edouard Waintrop, délégué général de la Quinzaine des réalisateurs, des cinéastes Claire Denis, Sonia Kronlund, Carine Tardieu et Leonardo Di… Costanzo, de Xavier Nataf, délégué général de la manifestation Regards sur le cinéma israélien et du philosophe Marc Rosmini.

Section parallèle du Festival de Cannes créée en 1969 par la Société des réalisateurs de films La Quinzaine des réalisateurs se distingue par sa liberté d’esprit, son caractère non compétitif et son souci d’ouverture aux spectateurs non-professionnels qui fréquentent le festival. Après Cannes, cette 49e édition s’exporte dans d’autres villes dont Marseille, Paris, Genève, Rome, Milan,Florence et Bruxelles. L’ occasion pour le public métropolitain de découvrir en exclusivité les dernières productions des réalisateurs reconnus mais aussi les talents émergents venus du monde entier : France, Italie, Portugal, Lituanie, Canada, Etats-unis, Colombie, Indonésie, Zambie.

Au programme nous trouverons des films français très attendus des cinéphiles parmi lesquels Un beau soleil intérieur de Claire Denis, qui fera l’ouverture mardi 30 mai à 20h 30, mais aussi L’Amant d’un jour de Philippe Garrel, Jeannette et l’enfance de Jeanne d’Arc de Bruno Dumont et Otez-moi d’un doute de Carine Tardieu. Des productions américaines indépendantes également : The Florida Project de Sean Baker, The Rider de Chloé Zhao, Patty Cakes de Geremy Jasper et Bushwick de Cary Murnion et Jonathan Milott. Deux documentaires : West of the Jordan Project d’Amos Gitaïe et Alive in France d’Abel Ferrara. Et des premiers films Nothingwood de Sonia Kronlund, I’m not a witch de Rungano Ny, La Defensa del dragon de Natalia Santa, Cuori Puri de Roberto De Paolis, Patti Cakes de Geremy Jasper. Une véritable invitation au voyage pendant douze jours !