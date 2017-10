Chantiers navals : L’espagnol Marina Barcelona 92 s’empare de Compositeworks à La Ciotat

Après avoir racheté Lurssen en janvier, qui avait obtenu la gestion de la grande forme des chantiers navals suite à l’acquisition de Blohm&Voss, Marina Barcelona 92 a annoncé mercredi 27 septembre lors du Monaco Yacht Show son projet de reprise de Compositeworks. Cette entreprise, née en 1998 à la Ciotat, est devenue l’un des acteurs clés du refit de yacht de grandes tailles en Méditerranée. Sur l’exercice 2015/2016, elle a dégagé un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros avec une équipe de 120 salariés.

Une prise de participation très majoritaire

Conformément à la loi française, les deux nouveaux partenaires ont présenté leur projet de rapprochement aux employés de Compositeworks en vue de compléter leurs accords avant la fin de l’année. L’espagnol doit prendre une participation majoritaire d’environ 75 % dans la société ciotadine dont le management restera inchangé. « C’est un grand jour pour Compositeworks, une entreprise qui a débuté modestement à La Ciotat pour devenir l’un des principaux opérateurs de la maintenance et la réhabilitation dans le secteur des méga yachts. Je crois fermement que ces accords constituent les fondations à partir desquelles nos deux entreprises pourront mener cette jeune industrie en pleine croissance », a commenté Ben Mennem, le président de Compositeworks.

Un poids lourd du refit à 150 millions de chiffre d’affaires

Le nouvel ensemble fera figure de mastodonte dans le yachting avec 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et environ 20 % de parts de marché. Le secteur est en pleine croissance avec une explosion du nombre de navires de plus de 50 mètres. Actuellement, leur nombre avoisine les 200 et il devrait dépasser les 300 d’ici cinq ans. Les acteurs de la réparation de grande plaisance profitent pleinement du boom de ces produits de luxe.

MB92 cherche à se développer sur la Côte d’Azur

Créée en 1992 à Barcelone, MB92 est la plus grande société dédiée à la maintenance et la réhabilitation de super-yachts dans le monde. Son actionnaire majoritaire est D-Marine Investments Holding BV, une filiale de Dogus Group, très présent dans les loisirs, le divertissement et l’hospitalité à l’échelle mondiale. «Nous avons cherché à étendre nos activités à l’extérieur de Barcelone et Compositeworks représente le partenaire idéal pour renforcer notre politique d’excellence et d’efficacité de nos services. CW a une forte présence sur la Côte d’Azur et, ensemble, avec nos installations combinées, nous pourrons offrir plus de flexibilité et nous prévoyons des synergies pour générer de meilleurs résultats pour nos clients », explique Pepe García-Aubert, directeur général de MB92.

