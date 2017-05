[Euroméditerranée] Début du chantier du cinéma Gaumont Pathé de La Joliette

Euromed Center le quartier tertiaire qui a poussé au nord de La Joliette, entre les Docks et les quais d’Arenc sera dans un an et demi au complet. Le chantier multiplex cinématographique a débuté en ce mois d’avril 2017. La société Europacorp La Joliette (ex-Luc Besson, désormais filiale des Cinémas Gaumont Pathé) a confié à GSE la réalisation de son cinéma multiplexe de 14 salles et 2 803 fauteuils. L’équipement intègrera les dernières technologies et innovations en matière d’expérience cinématographique souligne le maitre d’oeuvre GSE. Ce dernier va assurer la réalisation des travaux de bâtiment, depuis les terrassements et la dépollution du site, en passant par le clos-couvert, les installations techniques et le second œuvre jusqu’aux

finitions complètes de l’ensemble des locaux. De plus, « pour s’assurer du bon fonctionnement final du projet et du respect du planning de mise en exploitation, Europacorp a confié à GSE la maitrise d’œuvre d’exécution des équipements de sonorisation et de projection, des travaux d’agencement, des fauteuils des salles et mobiliers divers, ainsi que des enseignes et des équipements de signalétique. » C’est l’agence Map Architecture de Renaud Tarrazi qui a défini l’aspect du bâtiment. Une cérémonie officielle de pose de la première pierre aura lieu mardi 11 mai.