[Gomet' Santé] Changement d’actionnariat pour l’opérateur de cliniques privées Almaviva Santé (Marseille)

Le cinquième groupe de cliniques privées français a annoncé en janvier dernier un changement d’actionnariat au sein d’Almaviva Santé basé à Marseille. Antin Infrastructure Partners («Antin»), prend une participation majoritaire au sein du groupe à la place des partenaires d’Almaviva Santé depuis 2013, Gimv et UI Gestion. Les négociations exclusives avaient débuté en octobre 2017.

Yves Journel, fondateur du Groupe DomusVi, dont les cliniques ont été absorbées par Almaviva en 2015 réinvestira aux côtés d’Antin à travers sa structure Sagesse Retraite Santé («SRS»). Bruno Marie, président et fondateur du groupe, reste actionnaire aux côtés de ses managers et des praticiens de la Clinique Arago. Bruno Marie, le président d’Almaviva Santé, déclare après le bouclage de l’opération, vouloir poursuivre les investissements réalisés dans les cliniques, développer les pôles régionaux avec l’acquisition de nouveaux établissements et renforcer les synergies inter-cliniques et interprofessionnelles.

Almaviva Santé a été créé en 2007 par l’acquisition d’un premier établissement à Marseille, puis s’est développé à travers de multiples opérations de croissance externe. Aujourd’hui, Almaviva est devenu le cinquième groupe d’hospitalisation privée en France. Il gère 30 cliniques, dont 16 en région Paca (ce qui en fait le leader du secteur privé de cette région) et 14 en Ile-de-France. L’entreprise réalise aujourd’hui plus de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires.