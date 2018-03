Quand la Chambre de métiers et de l’artisanat décerne ses prix Stars & Métiers

Quatre entreprises du département ont vu leur savoir-faire et leur investissement récompensés par la Chambre de métiers et de l’artisanat qui leur a décerné l’un des ses Grand Prix Stars & Métiers 2018, mardi 27 février. L’occasion d’honorer des chefs d’entreprises artisanales qui conjuguent au quotidien audace et innovation avec excellence et passion, dans des domaines très différents.

Le Grand Prix de l’Innovation est revenu aux Marseillais Pierre et Henri Metras (Sarl Metras), tripiers en gros depuis quatre générations. Labellisée Entreprise du patrimoine vivant en 2010, récompensée en 2012 par le Prix « Dynamique commerciale », la société, installée dans le 15e arrondissement, fournit les rayons boucherie de la grande distribution sur tout le Sud de la France et perpétue également les recettes traditionnelles régionales en proposant des plats cuisinés en semi-conserve comme les célèbres pieds et paquets marseillais d’après la recette de Noëlie Donnadieu, la grand-mère d’Henri Metras. Allier tradition et innovation a été le leitmotiv de Pierre Metras, directeur général et fils du fondateur, lorsqu’il a mis au point une machine de découpe exclusive permettant des gains de productivité mais également d’améliorer les conditions de travail des opérateurs.

Labellisée dès 2009 Imprim’Vert puis engagée depuis 2011 dans une démarche RSE, l’imprimerie istréenne Spirale a reçu le Grand Prix Responsable. Son dirigeant, Christian Ronda, a chois d’aller plus loin en bannissant de ses ateliers de fabrication les produits chimiques et/ou polluants, dont l’alcool ISO. Désormais, chez Siprale Imprimerie, on travaille avec des encres végétales et du papier labellisé PEFC, on retraite les déchets et on suit la consommation énergétique. Autant de choix, pour Christian Ronda « destinés à développer une industrie propre, en phase avec notre façon de penser ». Dans un contexte fortement concurrentiel, la volonté de Spirale Imprimerie d’adopter les bonnes pratiques environnementales, ajoutée à son positionnement comme spécialiste des travaux complexes, a su convaincre et fidéliser autant les agences de communication régionales que parisiennes ainsi que les grands comptes nationaux comme Mercedes-Benz, Old el Paso, Sanex ou Bouygues Immobilier…

À 35 ans, Romain Joffroy reçoit le Grand Prix Entrepreneur - prix qui met en lumière notamment le développement commercial exemplaire des entreprises avec une forte croissance sur une courte période. En effet, en 2011, ce Marseillais passionné de sport automobile, qui a passé son enfance aux côtés de son père préparateur automobile de véhicules Porsche, a lancé son propre atelier, sur Arles. Spécialisé à son tour dans les véhicules de collection et de rallye de la marque allemande, il a su faire rapidement ses preuves et travaille notamment pour la branche historique du team RD Limited du pilote Romain Dumas. « Sur mon parc j’ai en permanence 20 à 30 voitures, en rallye je n’en prends que cinq maximum en gestion. Parce que cinq fois deux pilotes fois dix personnes… », précise-t-il avec le sourire. Un développement qui devrait prendre encore plus d’ampleur car Romain Joffroy a décidé d’installer, dans le courant de l’année, Joffroy Automobile dans de plus vastes locaux à Salon-de-Provence.

Enfin, le Grand Prix Exportateur est revenu à Yves-René Ortais, fondateur de Gem’Innov. Installée sur Gémenos, cette entreprise familiale produit des microcapsules thermochimiques, photochromiques et parfumées sous forme d’encres, de peintures, de vernis, de plastiques. En moins de dix ans, elle est même devenue leader français mais son marché est en grande partie international : Asie, Moyen-Orient, Amériques, Europe…

La reconnaissance et la promotion des savoir-faire et des entreprises artisanales est au cœur de la politique des chambres de métiers et de l’artisanat qui enchaîneront avec un autre événement : la Semaine nationale de l’artisanat, qui se déroulera du 16 au 23 mars 2018.