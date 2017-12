[Vidéo] Le challenge Open Innovation d’Envirorisk : trois minutes pour convaincre les grands comptes

Le challenge Open innovation organisé par Safe Cluster et la CCI Marseille Provence en partenariat avec de grands groupes, a eu lieu le jeudi 7 décembre à la pépinière Cleantech du Technopôle Arbois Méditerranée. La manifestation, qui clôturait la 15e édition du forum Envirorisk (6 et 7 décembre), a été l’occasion de faire briller quelques pépites du territoire.

Envirorisk est un événement organisé tous les deux ans sur le Technôpole Arbois Méditerranée, en alternance avec la ville de Bourges. Depuis 2001, cette manifestation réunit sur deux jours, des professionnels des entreprises et des collectivités locales, des élus et des institutionnels dans une optique d’approfondissement des problématiques techniques et humaines liées aux risques technologiques, industriels et naturels.

Jeudi 7 décembre, le challenge Open innovation est venu clôturer cette 15e édition qui avait pour axe principal les données et les outils numériques qui modifient les règles de la gestion des risques.

Douze start-up ont pitché durant trois minutes chrono devant un jury composé de représentants de grands groupes. Le challenge, sous le patronage du ministère de la Transition écologique, était organisé par Safe Cluster et la CCI Marseille Provence, en partenariat avec Engie, GRT Gaz, NGE, la Société des eaux de Marseille, Total et Vinci Construction autour de cinq grands défis : surveillance et inspection des infrastructures et des réseaux ; protection du travailleur isolé; monitoring environnemental ; impact environnemental des chaleurs et enfin transition énergétique. L’occasion de valoriser le réseau Cleantech d’Aix-Marseille French Tech en mettant en lumière les pépites du territoire.

SP3H (capteurs fuel box capables d’analyser la qualité des carburants à bords des véhicules), HySilabs (qui développe le carburant alternatif en utilisant l’hydrogène) et HDSN (production et commercialisation de dispositifs d’information et d’alerte) ont été lauréates de cette édition.