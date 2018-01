[Carnet de bord] CES 2018 : l’invasion numérique en action à Las Vegas (4/5)

C’est une sorte d’exposition universelle version high tech qui s’installe chaque année à Las Vegas. La 51e édition témoigne de l’effervescence renouvelée du milieu des technologies, portée par l’explosion des données, le machine learning (l’apprentissage par le big data), la réalité virtuelle ou encore les innovations dans le domaine énergétique. Car la tech est partout et la révolution numérique colonise à la fois la santé, la beauté, les services dans la maison (smart home) comme dans la ville (smart city) mais aussi notre relation au monde (transport) à la fabrication des objets (imprimantes 3D). Le voyage dans le Convention center et World Trade center de Las Vegas (lieu-dit « Tech East » différent de « Tech West » où se trouve l’Eureka Park) est époustouflant par la présentation en grandeur (presque réelle) de la transformation profonde de notre civilisation. Chaque espace dans une succession d’immenses halls thématiques rend compte de la rupture en cours.

Ainsi il en va de l’automobile, des engins volants comme de la réalité virtuelle, des robots et autres assistants vocaux. L’homme ne semble devenir qu’un appendice d’un monde numérique toujours plus invasif. Exploration de monde virtuel, voiture sans conducteur et sans pétrole, commande vocale (« Hey Google !) une sorte d’humanité submergée par la vague numérique se dessine sous nos yeux. Le salles de sports, les salles de bains et les salons de beauté avec force écran et interaction « engloutissent » nos êtres et nos corps dans des avatars et représentations virtuelles toujours plus réelles. Dans la compétition des ceux qui restent les maitres de ce nouveau monde, ce ne sont plus les pavillons des nations – comme dans la vraie exposition universelle – qui font la décision et attirent la foule. Non, ici les maîtres du temps sont Google, Amazon, Samsung, Sony… etc. C’est eux qui affichent leur devise slogan sur les murs toujours plus lumineux, plus interactifs et plus grands du CES. La proposition de Samsung a dit long sur le paradoxes du monde numérique en construction : « do what you can’t ». Une incitation à la rupture bien dans les codes de la high tech même si, derrière les postures marketing, la concurrence est sans pitié.

La résurrection de Kodak, le drone taxi d’Intel

Dans cette bataille, les cartes semblent sans cesse rebattues, à l’exception des quelques grands leaders cités. Ainsi le CES 2018 marque le retour d’un géant que l’on croyait disparu : Kodak. Le spécialiste américain de la photo revient sur le devant de la scène avec des annonces sur la création d’une monnaie virtuelle (la KodakCoin) via une ICO (Initial Coin Offering), une méthode de levée de fonds, fonctionnant via l’émission d’actifs numériques échangeables. Objectif : le financement le « blockchain » maison visant à protéger les droits des photograpje. La présentation au CES a fait bondir le cours de bourse de Kodak. Autre comunication spectaculaire durant la grand-messe de Las Vegas : la communication d’Intel avec le 1er vol du drone taxi, Volocopter (ci-dessous la présentation de P-dg d’Intel Brian Krzanich.)

3D Rudder séduit les majors mondiales des consoles

Les Français ne sont pas très présents à Tech East contrairement à l’Eureka Park où il constitue la 2e délégation derrière les USA. On notera tout de même la présence des équipementiers automobiles Faurecia et Valeo, de Dassault Systèmes et du provençal 3D Rudder. Ce dernier mise gros avec un investissement de quelque 40 000 euros pour un stand très bien placé à l’entrée de l’espace gaming et réalité virtuelle. La société issue de l’Hôtel technologique de Marseille Innovation, désormais basée à Aix dans le parc d’entreprises de Pichaury, dispose d’une vingtaine de collaborateurs ainsi que d’un bureau à New York. Elle présente au CES son nouveau joystick récompensé par un Innovation Award : 3d Rudder Blackhawk. Il permet un contrôle du mouvement par les pieds avec des fonctionnalités avancées, une fonctionnalité de déplacement inédite dans la réalité virtuelle.

De quoi séduire de grands équipementiers ou éditeurs qui devraient prochainement contractés avec la pépite provençale. D’ores et déjà, « un contrat avec l’une des majors du secteur est finalisé nous assure le P-dg de 3D Rudder, Valerio Bonora (voir la vidéo ci-dessous). Un second a été acté en début de CES ajoute-t-il confiant. Des nouvelles très importantes à l’heure où une seconde levée de fonds, entre 5 et 15 millions d’euros, se profile afin de lancer l’industrialisation et le déploiement international de l’une des rares start-up du territoire à prétendre à un rôle de leader mondial dans l’industrie du jeu. Go !

