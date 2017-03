Ce week-end, partez à la découverte des métiers d’art

C’est la 11e édition pour les Journées européennes des métiers d’art et certainement encore de nombreux artisans à rencontrer et d’ateliers à découvrir pendant trois jours, du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017, dans toute la métropole et en France.

Si la France bénéficie, en effet, d’une réputation inégalée à l’échelle mondiale pour la qualité et le savoir-faire de ses artisans d’art, une telle manifestation permet de le rappeler mais aussi de signaler qu’un artisan d’art c’est également un voisin qui a du talent à revendre et à partager. L’occasion pour les jeunes et moins jeunes d’observer ces hommes et ces femmes à l’œuvre et d’envisager, pourquoi pas, une formation ou une reconversion puisque nombreux sont les témoignages comme quoi ils ont découvert leur passion lors d’une simple visite en atelier. Une passion, oui, c’est le mot qui qualifie tous ces artisans aux mains expertes car le marché au plan national, et qui plus est régional, est difficile à conquérir face aux politiques de marketing des firmes internationales des filières de la décoration, du mobilier ou des arts de la table, par exemple. Dans le contexte économique actuel, comment le Fait main made in France peut-il rivaliser avec les grands noms du « design démocratisé » et des fabrications usinées en grande série ? Cela passe forcément par le public : devenir consomm’acteur est un grand pas à franchir et c’est l’objectif de cette 11 édition des journées européennes des métiers d’art.

Entre le consomm’acteur et le professionnel, il y a des valeurs en partage : un patrimoine à sauvegarder, des modes de production et d’expressions nouveaux à valoriser, des emplois à créer, ou du moins à maintenir car ces entreprises ne sont pas si délocalisables et souvent en lien avec leur territoire. Plus proche de nous, citons, par exemple, Aubagne et la filière céramique qui regroupe une école au rayonnement national, des ateliers de production, un pôle régional des arts, métiers et industries de la terre Activargile, la biennale Argila - événement qui attire dans la cité des professionnels et des visiteurs du monde entier la biennale – et, bien sûr, des réalisations variées et de qualité pour satisfaire tous les goûts (santons, ustensiles de cuisine colorés, unis ou décorés, pièces uniques…).

Avec 6192 événements sur le territoire national dont 130 sur le département des Bouches-du-Rhône, les idées de sorties du week-end sont toutes trouvées. Difficile de tout citer mais voici quelques idées à explorer : doreur à la feuille d’or (Marseille), restaurateur de peinture (Aix, Marseille, Venelles), patines sur meubles (Saint-Cannat), ébéniste (Gardanne, Marseille), ferronnier et forgeron (Eguilles, Pennes-Mirabeau, Saint-Cannat), graveur (Fuveau), graveur sur pierre (Pennes Mirabeau), luthier (Aix, Marseille), restaurateur d’instruments à vent (Aix), maroquinier (Marseille), relieur (Aubagne), couture et/ou objets en textiles (Aix, Aubagne, Marseille, Salon), chapelier (Aix), modeliste (Marseille), poterie céramique (Aix, Gardanne, Marseille, Orgon), photographe (Aix, Marseille), coutelier (Marseille)… Sans oublier la fabrication de luminaires (Marseille) qui peut donner des idées, ni celles de maquettes (La Destrousse) ou de jouets (Marseille) qui plaira aux plus jeunes. Certains d’entre eux ont gagné leurs galons de Meilleur ouvrier de France ou le label Entreprise du patrimoine vivant ; tous ouvrent leurs portes tout au long de la journée, quelques rares fois sur inscription ou rendez-vous pour plus de commodités dans l’atelier.

Toujours lors de ce week-end, quatre temps forts ont été répertoriés sur la métropole : le Forum des métiers d’art dans le quartier des antiquaires à Marseille, le Happy Market de l’Éphémère cours Gouffé avec également buffet et espace kids, le salon des métiers d’Art rue Gaston de Saporta à Aix-en-Provence et la manifestation salonaise «Faisons du lien» comprenant exposition et conférence autour de la laine Mérinos d’Arles et de ses nouvelles valorisations. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, à noter le salon-exposition avec treize artisans différents à Maillane, dans le mas du Juge, la demeure où naquit Frédéric Mistral.

(photo : École de céramique de Provence)