Carré d’artistes (Aix) réorganise son capital et lève quatre millions d’euros

L’année commence fort sur le front du capital développement métropolitain. Après Gojob, Pharma Santé Développement ou encore Enovacom (Le Digest Hebdo n°50) c’est une nouvelle opération qui a été annoncée lundi 5 février : la réorganisation du capital de Carré d’artistes, un réseau international de boutiques spécialisé dans l’art contemporain et basé à Aix. L’opération d’un montant de quatre millions d’euros va permettre à la société créée en 2001 par Stéphanie Tosi, de se concentrer sur deux axes importants : intensifier son développement international par l’ouverture de nouvelles galeries, et poursuivre sa transformation digitale. « Une stratégie qui devrait lui permettre de tripler son chiffre d’affaires en cinq ans » annoncent dans un communiqué commun les partenaires financiers de l’opération, à savoir Sofipaca-filiale de capital investissement du Crédit Agricole en région Paca, Bpifrance et du collectionneur Laurent Dassault. « Le réseau (…) vise un développement essentiellement international avec pour objectif d’atteindre 80% des ventes à l’étranger d’ici 5 ans. » La marque exploite aujourd’hui, outre la galerie en ligne, 39 sites dont 25 situés à l’étranger.

« L’aide précieuse » du co-gérant d’Artcurial

« Ces trois nouveaux investisseurs sont très complémentaires : Laurent Dassault, collectionneur éclairé d’art contemporain, a été séduit par le concept de diffusion de l’art au plus grand nombre, par le véritable soutien aux artistes et par le caractère original et ambitieux de notre projet de développement. Sa connaissance du marché de l’art en tant que co-gérant d’Artcurial (maison de ventes aux enchères, NDLR) va nous être précieuse. Bpifrance, partenaire de confiance des entrepreneurs, m’accompagne depuis de nombreuses années dans l’ouverture de nouveaux pays, notamment via le soutien de son réseau Excellence et de Business France. Sofipaca, filiale des caisses régionales du Crédit Agricole en Paca, investit dans les entreprises porteuses implantées localement, elle sera le nouveau partenaire financier de Carré d’artistes » déclare Stéphanie Tosi, la présidente de Carré d’artistes.

Repères