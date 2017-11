[Carnet de bord] Mission Miami : smart port, aménagement urbain et soirée de prestige au programme

« C’est une mission multiforme. Tout le monde n’est pas au même endroit au même moment mais nous avons tous le même objectif de porter le territoire et engranger des retombées. » Jean-Luc Chauvin le président de la CCI Marseille Provence et de Provence Promotion affiche ce mercredi 7 novembre après deux jours de mission intense une volonté farouche de conquête.

La journée de mardi a bien illustré l’intérêt d’une délégation importante et riche d’une grande diversité d’acteurs, à la fois élus, institutionnels ou entreprises (40) sans compter les grands témoins et autres personnalités qui sont venues se joindre aux événements ponctuellement.

Philippe Stefanini, le directeur de Provence Promotion abonde sur l’utilité d’une telle délégation. « Nous avons rencontré un motoriste local de grands navires de croisières. Ce dernier a pu rencontré en deux jours tous les acteurs clés du territoire : le patron du chantier naval de Marseille, la directrice du port et le président du Club de la Croisière et les élus en charge du dossier. La mission permet de présenter à cet acteur l’ensemble des décideurs susceptibles d’intervenir dans sa décision d’investissement » se félicite le responsable de l’agence de développement international de la Provence.

Une soirée de prestige avec McCourt et Eyraud

L’attractivité de la métropole Aix Marseille a pu être testée dans la soirée avec une conférence de promotion du territoire puis un cocktail dînatoire sur les terrasses du musée d’art contemporain, le Perez Art Museum. Didier Parakian, l’adjoint à l’économie de la Ville est intervenu en maître de cérémonie très efficace, le tout en anglais et avec humour. Du coup, les uns et les autres ont pu présenter dans une ambiance « business friendly » les points forts de la métropole. Hugues Parant pour Euroméditerranée, le professeur Didier Blaise de l’Institut Paoli Calmettes ou encore Nicolas Mannoni de Mars Design notamment, sont venus vanter les mérites de la Provence. Jean-Claude Gaudin, Martine Vassal (english fluent) et le président de la commission du Comté de Miami sont venus apporter leur caution politique pour témoigner de l’envie des deux villes de construire une durable.

Et qui mieux qu’un Américain de souche, qui a investi à Marseille, pour accréditer le discours d’attractivité ? Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, qui a racheté le club en 2016, est venu faire le job. « Tout ce que l’on vous dit là, c’est vrai » a-t-il lancé insistant en particulier sur la qualité de l’accueil que la ville lui a réservé. Des relations humaines, il en fut bien sûr question tout au long de la soirée qui succéda à la conférence. Les 500 personnes réunies au cocktail ont eu de nombreux échanges que tous espèrent constructifs et fertiles. Nicolas Lévy, patron du projet Giptis et et p-dg de la biotech Progelife n’est pas le dernier à se féliciter des contacts pris dans la ville.

Le matin, l’atmosphère était plus studieuse au centre d’innovation de la ville avec des ateliers thématiques. Celui sur le smart port avec les interventions de Christine Cabau-Woehrel, Hugues Parant, Dominique Lebreton de MGI démontre que Marseille peut être avance sur de nombreux sujets portuaires et d’aménagements par rapport aux Américains. L’après-midi fut consacrée à la visite de Wynwood, un quartier en friche industrielle, rénové à partir de 2009 pour en faire un haut lieu arty de la ville. Chaque année s’y déroule la foire d’art contemporain Art Basel. Entre salles d’expositions, graphes urbains, espace de coworking et lieux de restauration, les élus et autres acteurs de l’aménagement ont déambulé en quête d’explication et d’inspiration. Cette mission à Miami a en effet non seulement la vocation d’être un déplacement de conquête commerciale mais aussi un voyage d’études pour prendre les bonnes idées dans la quatrième ville la pus puissante des Etats-Unis.