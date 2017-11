[Carnet de bord] Mission à Miami : et pour finir en beauté, place aux industries créatives

Alors que l’essentiel de la délégation politique est de retour en France depuis vendredi midi, une partie de la mission (entreprises et quelques élus) est restée à Miami pour profiter de la dernière journée de rendez-vous et de visites. Au programme : les industries créatives avec le cinéma et l’audiovisuel. Miami est non seulement le centre névralgique des médias pour la Floride, c’est aussi la tête de pont pour l‘ensemble du secteur pour l’Amérique du Sud. La Century Fox, MGM ou Warner ont toutes des bases à Miami pour produire pour l’Amérique latine. La délégation s’est rendue dans les studios de Telemundo et Viacom.

La Buzine signe un accord avec la cinémathèque de Miami

Childeric Muller (chemise bleue sur la photo) conseiller sur ces sujets au cabinet de Jean-Claude Gaudin était bien sûr particulièrement concerné à l’heure où Marseille tente de franchir des paliers pour développer son industrie créative. « L’objectif est de voir comment ils travaillent mais aussi de les inciter à venir tourner, voire s’installer chez nous. Nous avons un avoir fiscal intéressant (remboursement de la TVA, NDLR). » Autre stimulation, précise ce fin connaisseur de la filière, « les points CNC que les tournages peuvent rapporter lors d’un tournage effectué en France et qui permettent de bénéficier d’aides européennes s’ils emploient du personnel français sur place. »

On sait déjà le double intérêt que porte la ville pour la filière cinéma, avec d’une part des retombées directes en terme d’emplois et de revenus et, d’autre part, d’impact en images. « Nous cherchons des sociétés qui puissent devenir co-producteurs ou localiser une base sur Marseille. » Il y a aussi beaucoup de Français dans le secteur à Miami qui peuvent être des relais de la cité phocéenne outre-Atlantique. Symbole de ces accointances, la cinémathèque de Miami a signé avec le Château de La Buzine un accord de coopération qui comprend la programmation croisée de cycles sur les cinémas respectifs des deux villes. D’autres prolongements pourraient aboutir à la faveur de nouveaux voyages. Les responsables de Telemundo viendront ainsi à Marseille au printemps en marge du MIP TV ou du Festival de Cannes, assure Childeric Muller.

Martine Vassal « ravie » par le « succès » de la mission

S’il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif, les missions qui s’achèvent auront démontrer l’énorme potentiel entre les deux villes du sud, chacune d’elles au débouché d’un continent nord et porte d’entrée vers le sud. Martine Vassal se disait hier « ravie » du voyage. « C’est un succès général », se félicite la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et vice-présidente à la stratégie et à l’attractivité économique de la Métropole, qui menait la délégation au côté de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille et président de la Métropole. « Les entreprises avec lesquelles j’ai pu échanger ont jugé cette mission très efficace et les accords de coopération que nous avons signés vont permettre de mener à bien un véritable travail de fond. » Et elle ne compte pas en rester là : « Comme chaque fois que nous engageons des partenariats à l’étranger, nous entretenons les relations sur le long terme. C’est ce que nous allons faire à partir de maintenant. D’ailleurs, plusieurs entreprises ou prescripteurs que nous avons rencontrés ici ont déjà prévu d’organiser des missions en Provence. »