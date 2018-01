[Carnet de bord] CES 2018 de Las Vegas : les start-up en redemandent ! (5/5)

« Wait and see. » Alain Bascoulergue le co-fondateur d’Air Space Drone vient peut-être de faire une rencontre qui va changer le cours de l’histoire d’Air Space Drone. « Juste avant vous, je recevais un investisseur de la Silicon Valley. On va voir ce que ça donnera. » Le patron de la société basée à Gardanne revient pour la seconde année à Las Vegas, cette fois avec une suite complète, Flysafe, qui vise à mettre un peu d’ordre dans le système aérien exponentiel des drones. Et lui, comme la totalité des start-up présentes à Las Vegas, se dit satisfait de l’édition 2018. Quel que soit le degré de maturité des produits ou de l’entreprise, les avis sont unanimes pour souligner les bénéfices du voyage au CES.

Vidéo : Air Space Drone rencontre un investisseur de la Silicon Valley



Les « startuper » à la tête des entreprises les plus récentes, parfois même pas encore créées à l’instar de Walkoo, vantent les avantages de la visibilité acquise grâce au séjour dans le Nevada. « Certes nous n’avons pas forcément vu des acteurs très ciblés mais nous avons pu valider l’intérêt du marché pour notre application, notamment auprès des décideurs régionaux » observe le fondateur Jean-Jacques Temprado depuis l’aéroport, avant de décoller pour Vancouver où il fait un stop avant le retour en Provence.

Vidéo : L’avis des start-up



L’avis des chefs d’entreprise réjouit les organisateurs du déplacement. Renaud Muselier soulignait mardi l’importance pour la Région Provence Alpes Côte d’Azur qu’il préside d’être au service du développement économique et auprès des start-up à las Vegas. La collectivité met plus 300 000 euros sur la table. C’est le plus gros contributeur devant la Métropole (80 000 euros) et la Ville de Marseille (50 000 €). Richard Mallié, le vice-président de la Métropole Aix Marseille Provence, délégué à l’international et présent tout au long de la semaine dans les allées de l’Eureka Park est très satisfait de ce qu’il voit à Las Vegas.

Vidéo : Richard Mallié, de l’importance du soutien de la Métropole



Même avis positif et engagé du côté de la CCI Marseille Provence. Jean-Luc Chauvin insiste sur le suivi des start-up, avant et après le CES. Jean-Daniel Beurnier, son vice-président en charge du numérique qui était aussi du voyage – son 30e séjour au CES ! -, grand spécialiste de l’électronique et du mobile souligne cette même importance d’être prsent dans la Mecque de la high tech. Et peu importe, l’ancienneté de la société. « C’est toujours mieux d’avoir un produit finalisé mais pour autant, même si le produit n’est pas encore disponible, cela permet de valider le concept, le modèle économique et de le faire évoluer, de sentir l’appétence des investisseurs et des clients distributeurs ! »

Bertrand Bigay, la patron de P. Factory (accélérateur basé à Marseille) qui s’interrogeait avant d’arriver à Las Vegas sur l’opportunité, pour des très jeunes sociétés, de consacrer beaucoup de temps et d’argent dans le voyage au Nevada, reconnaît in fine la pertinence de l’investissement. Il publie une chronique argumentée sur son compte Linkedin. Stéphane Soto, directeur d’Aix Marseille French Tech qui se félicite de la qualité du dispositif mis en place cette année, insiste sur les vertus du « lean management » selon lequel la résolution des problèmes se trouve sur le terrain avec les acteurs. A n’en pas douter, tous souhaitent revenir en 2019, encore plus forts.