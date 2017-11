[Carnet de bord] Signature, ateliers, immersion… la mission provençale s’active à Miami 

Après la réunion de début de mission à l’hôtel Intercontinental lundi matin, la délégation commune de prospection économique aux Etats-Unis de la Ville de Marseille et du Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Miami Dade County a signé au siège du Comté américain, un accord de coopération, une première historique pour la jeune métropole française crée en 2016.



Jean-Claude Gaudin, le président de la Métropole Aix-Marseille-Provence et maire de Marseille, a paraphé cet accord avec Esteban Bovo, président du Conseil politique du Comté de Miami, en présence de Martine Vassal, 1ère vice-présidente de la Métropole, déléguée à l’attractivité économique et présidente du Département des Bouches-du-Rhône. La convention de jumelage fixe un cadre général des coopérations envisagées dans les domaines de la culture, de l’économie et de l’environnement. Né en 1836, le Comté de Miami rassemble 2,5 millions de citoyens sur un vaste territoire de 5040 km2 et lus d’une trentaine de communes.

[En vidéo] Jean-Claude Gaudin et Martine Vassal

soulignent les similitudes entre Miami et Aix Marseille Provence







Après la signature et le déjeuner offert par les autorités locales aux élus provençaux, lundi après-midi a été l’occasion de deux séances de travail pour la mission : l’une autour des développements de l’agence locale Beacon Council pour attirer les investisseurs (lire aussi plus bas), l’autre sur le thème du tourisme avec Visit Florida et Atout France. Une fois de plus, les ressemblances entre les deux régions ont été soulignées sans cacher certaines différences comme la fiscalité. « Ici les Etats ont une autonomie très importante » observe ainsi Martine Vassal, qui avoue sa fascination pour les Etats-Unis : « Il y a esprit de liberté qui permet d’entreprendre (…) C’est un exemple même si on ne peut pas parler de modèle. » Outre cette liberté d’entreprendre, Martine Vassal souligne la forte autonomie des Etats, notamment en matière de fiscalité. « Dans ce domaine aussi, nous pouvons être inspirés » explique Martine Vassal. Elle cconfie d’ailleurs au passage qu’elle va prendre des initiatives sur ce sujet dans les prochains mois, dans le cadre du droit à l’expérimentation proposé par le gouvernement français.

Place mardi 7 novembre à de nombreux ateliers et nouvelles rencontres d’affaires sur des thèmes variés : smart port, sécurité dans les objets connectés, génie génétique et innovation. La visite du quartier réhabilité de Wynwood l’après-midi sera l’un des temps forts du voyage.