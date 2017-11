[Carnet de bord] Santé, aménagement, port… encore de nombreuses rencontres entre Miami et Marseille

Clément Leclerc, le consul général de France à Miami aura fait le job jusqu’au bout. Il est à l’aéroport de la ville en cette fin de journée pour accompagner Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille et président de la Métropole Aix Marseille Provence jusqu’au seuil de la zone d’embarquement. Un geste qui rappelle que le voyage de la délégation métropolitaine est exceptionnel notamment par le nombre de participants : 120 personnes, élus, décideurs, entrepreneurs, personnalités diverses, sans compter tous ceux qui sont venus ponctuellement réjoindre au fil des événements sur place.

A midi, Clément Leclerc a invité dans un restaurant du quartier central des affaires, Jean-Claude Gaudin, la présidente du Département, Martine Vassal, ainsi que les élus présents. Bruno Genzana, vice-président au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, insiste sur l’atmosphère à la fois chaleureux et studieux du déjeuner. « Le consul a souhaité être tenu au courant des retombées d’un déplacement qui n’a pas de précédent » insiste-t-il. La démonstration de force du territoire a permis de créer de nombreux contacts. « Nous allons suivre dans le temps la relation avec Miami. Les Américains sont pragmatiques » affirme-t-on dans l’entourage de la présidente du Département qui se félicite du « succès » de la mission.

Santé : les professeurs marseillais en vedette

En ce 4e jour dans la capitale de la Floride, les forces économiques sont une nouvelle fois réparties en plusieurs endroits de la ville. Organisée au même moment que la « French Weeks », la mission participe avec trois de ses plus brillants représentants du secteur secteur à un atelier thématique. Tour à tour, Frédéric Collart (APHM), Didier Blaise de l’IPC et Nicolas Lévy de Giptis partagent leurs expériences et leur projet. Leurs confrères américains sont particulièrement intéressés par les modèles économiques associés au génétique. Nicolas Lévy, comme il l’a déjà fait à Kobé au Japon l’année dernière présente la singularité de son projet d’institut sur les maladies rares, regroupant sur un seul site, des équipes de recherche fondamentale et appliquée, des start-up ou encore des plateaux et personnels pour traiter les patients. Le professeur, par ailleurs président de la biotech Progelife (levée de fonds de 3 millions d’euros en cours) espère attirer sur Giptis des équipes d’organismes américains qui videront s’installer durablement à Marseille.

Pendant ce temps, une partie de la délégation retrouve le centre d’affaires We Work au milieu des buildings. Au menu, une rencontre avec l’agence de développement du quartier d’affaires down town. Une zone hérissée aujourd’hui de dizaines de gratte-ciel. La croissance du quartier a été rapide, opérée en une dizaines d’années à peine. La zone centrale des affaires compte 80 000 habitants. 20 000 supplémentaires devraient s’installer dans les trois ans qui viennent affirment les responsables de l’agence devant des Provençaux impressionnés par une tel développement. C’est ensuite Power Energy Life qui prend la parole pour témoigner de son travail en tant qu’acteur privé aux côtés de l’agence de développement Entreprise Florida. Plusieurs collaborateurs sont détachés pour faire la promotion du territoire car le fournisseur d’énergie a tout à gagner si la marque Florida attire de nouveaux investisseurs. De quoi donner quelques idées ou pistes aux acteurs publics d’Aix Marseille.

Echanges nourris avec le port de Miami

Autre site, autre ambiance mais toujours le même intérêt sur des sujets commun. Cette fois une partie de la délégation est sur les quais du port de Miami, pour une visite des installations. Le port de Miami a signé un accord avec le Grand port maritime de Marseille en 2015. Le déplacement de la délégation est l’occasion d’entretenir les liens. Lundi matin, le port de Miami avait été associé à la cérémonie de signature de l’accord de jumelage entre les deux métropoles. Et mardi, un atelier smart port avait permis d’échanger sur des problématiques communes en présence de Christine Cabau-Woehrel et de nombreux professionnels des deux places portuaires. Miami est la capitale mondiale de la croisière. « C’est ici que nous avons puisé notre inspiration les du lancement de l’acidité à Marseille sous l’impulsion de mon prédécesseur Jacques Truau » explique Jean-François Suhas. De l’utilité des voyages…