[Carnet de bord] Mission Miami : la Métropole Aix Marseille Provence signe son 1er accord international

Alors que le maire de Marseille et président de la Métropole Jean-Claude Gaudin est arrivé dimanche soir à Miami, la délégation métropolitaine, composée de nombreux chefs d’entreprises, d’élus et de décideurs (120 personnes au total) entame lundi 6 novembre une série de rendez-vous importants. Dans la matinée, la Métropole Aix Marseille Provence signera ainsi, avec Jean-Claude Gaudin et Martine Vassal, la 1ère vice-présidente, pour la première fois de sa courte histoire, un accord de coopération internationale. L’accord de « sister agreement » (jumelage) vise à établir une relation officielle avec le Comté de Miami-Dade et d’engager un partenariat sur des programmes économiques et touristiques promouvant les deux territoires.

Une façon de bien entamer la semaine avec une premier acte concret. Le déplacement, rappelons-le, affiche de nombreux objectifs : promouvoir le territoire et le marché Marseille Provence aux décideurs économiques et institutionnels de Miami et de la Floride; accompagner les entreprises locales à l’international; attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux talents sur le territoire et développer des nouveaux courants d’affaires et concrétiser la dynamique engagée avec Miami depuis juin 2015.

La CCI MP, le GPMM, Euroméditerranée à la manoeuvre

Les grands acteurs du territoire comme Euroméditerranée, le Grand port maritime (GPMM) ou la CCI Marseille Provence profitent aussi de l’occasion pour développer leurs échanges et tenter de décrocher de nouvelles opportunités d’affaires. Le GPMM avait signé en 2015 un accord avec le port de Miami. Christine Cabau-Woehrel, la directrice générale participe aussi à la mission tout comme Jean-François Suhas, le président du Club de la croisière Marseille Provence. La première interviendra sur la thématique du smart port, le second rend visite à plusieurs croisiéristes, Miami étant la capitale mondiale du secteur. Quant à Hugues Parant, le directeur général d’Euroméditerranée, également présent, il présentera les opportunités offertes par Euroméditerranée. Les autorités locales évoqueront elles leurs projets d’aménagements urbain. Des échanges croisés qui pourraient semer les graines de nouvelles coopérations entre les deux métropoles. Go !