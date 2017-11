[Carnet de bord] Mission Miami : les entreprises provençales multiplient les contacts

Elles ont payé leur voyage et sont accompagnées par la CCI Marseille Provence et Business France. Objectif : rentabiliser leur investissement de 4 000 € (hors frais extérieurs à la mission) pour faire du business. Les quarante PME ou TPE du territoire ont eu tout au long de la semaine des rendez-vous avec des prospects, partenaires potentiels ou investisseurs. Les profils sont multiples et chaque entité a des besoins différents. « Nous avons sélectionné celles qui nous paraissaient les plus à même de profiter de cette mission », explique Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI Marseille Provence. « Cette mission est le fruit d’un travail de plus de deux ans. Nous avions au départ 140 candidats, nous en avons sélectionné 60 puis finalement gardé 40. Elles ont été préparées afin de pouvoir pitcher devant leurs interlocuteurs américains » précise celui qui est aussi président de Provence Promotion .

Après deux jours de travail, les sociétés rencontrées mercredi matin sont satisfaites des rencontres et échanges engendrés par les premiers rendez-vous, même s’il est encore trop tôt pour parler de contrats. Ainsi Qista, spécialisée dans le traitement des moustiques, vient de rencontrer l’un des plus gros fabricants du secteur aux Etats-Unis, ouvrant des perspectives pour la start-up de l’Arbois de pénétrer puissamment le marché américain.

Pierre-Antoine Larrera de Morel lui est en chasse pour trouver une base logistique à Stid, spécialiste de la technologie RFID basé à Gréasque. De nombreux fabricants de savons sont, eux, à la recherche de distributeurs ou de partenaires. Stéphane Salvetat à la tête du transporteur maritime Lam (groupage) lance, en janvier 2018, une ligne de conteneurs Miami Marseille. « Je suis ici pour préparer la mise en place de cette ligne » explique le directeur de l’entreprise basée à Marseille.

Tourisme : 70 TO réunis sur Miami Beach par Provence Tourisme

Jean-Baptiste Jaussaud de Compagnie générale des savonneries et des huileries promeut ses savons mais aussi le MuSama, futur musée du savon de Marseille qui ouvrira en 2018 en face du Centre Bourse à Marseille. Le tourisme parlons-en justement. Un workshop est organisé par Provence Tourisme (ex-BDRT) prévu en fin de journée sur Miami Beach dont l’objectif est de séduire les tour-opérateurs de Floride pour qu’ils inscrivent la Provence dans leurs catalogues. Carton plein puisque 70 TO sont au rendez-vous. Patrick Boré, le 1er vice-président chargé de l’international au Département, puis Hugues de Cibon, le directeur des affaires économiques au Conseil départemental, et Maxime Tissot multiplient les arguments pour achever de convaincre de l’attrait de la destination Provence. Le cocktail dînatoire, servi en bord de piscine dans le cadre magnifique du National Hotel, préparé par le chef Mathias Dandine du Saint Esteve au Tholonet apporte une délicieuse touche finale.

Dans la journée, la délégation départementale avait rendez-vous avec Space Florida, le cluster aéronautique de l’Etat de Floride. En début d’après-midi, une rencontre avec des entreprises de l’écosystème numérique était organisée dans le centre de co-working Wework. Un lieu où la start-up marseillaise Eezwork a décidé de s’installer justement. Marseille – Miami, le lien entre les deux métropoles est bien tissé. A chacun de tirer la ficelle…