[Carnet de bord] « Macronade », brouilles et démission

Le journaliste Alain Masson nous livre chaque jour son carnet de bord puisé au coeur de la campagne des législatives 2017. Voici le quatrième et dernier épisode de ce feuilleton électoral.

Une question taraude bars et comptoirs du nord Vaucluse, entre Sorgues et Carpentras. La « Brune » (Poirson) de l’écurie Macron succédera-t-elle à la blonde héritière de Montretout ?

Il ne s’agit pas « d’une simple affaire capillaire », souligne l’ex-suppléant de Marion Maréchal. Père de six enfants, Hervé de Lepineau ironise sur le « fourre-tout de l’extrême centre », que véhiculerait sa rivale. (3e circonscription du Vaucluse).

Dissensions

Doyen des candidats marseillais, Guy Teissier ose cette définition d’une « macronade : supprimer quelque chose qui marche, pour instaurer autre chose ».

De cette finale inédite, autour de la Capelette (6e circonscription), le citoyen observe, non sans étonnement, qu’il doit trancher au vif d’une confrontation entre deux personnalités, dont l’une, voici moins de deux ans, votait pour l’autre !

En effet, en décembre 2015, Eléonore Leprettre fut élue sur la liste régionale de la droite et du centre, sous label du MoDem. Recevant, à l’époque, entre autres, la chaleureuse approbation de l’électeur Teissier Guy.

À l’issue d’un conseil des ministres au cours duquel le chef de l’État recommandait à l’exécutif les vertus de modestie et sobriété, le porte-parole haut-alpin prouve ses talents de funambule. Niant toute tension entre Matignon et la Place Vendôme, Christophe Castaner assure cependant la situation « totalement pacifiée ». Semaine après semaine, le maire de Forcalquier perfectionne la dialectique verbale, en robuste bois de la montagne…

À propos des coups de téléphone à la presse, le secrétaire d’État réaffirme que « toute tentative d’influence ministérielle serait nocive au fonctionnement démocratique ».

Brouilles et goudron

Ex-adjoint de Stéphane Ravier à la mairie 13 et 14e arrondissements, Antoine Maggio, brouillé avec le FN, n’a convaincu que 1,2% de ses compatriotes au premier tour. Il annonce maintenant qu’il votera pour Alexandra Louis, marcheuse et adversaire du sénateur maire (3e circonscription). Gardez-moi de mes amis… Le proverbe se vérifie.

Suite à son piètre résultat (2,3%), dans la 5e circonscription, Maurice di Nocera démissionne de sa vice-présidence sportive au Conseil départemental. Aux yeux de nombre de ses compagnons, son entêtement a contribué à l’échec de l’avocat Yves Moraine. Tous deux sont encore adjoints au maire de Marseille, pour l’instant.

Certains se demandent quels dauphins resteront crédibles en vue de la succession… Et d’autres verraient volontiers le septuagénaire Nocera enrobé de plumes et de goudron, comme cela se pratiquait en de lointaines contrées. Mais Marseille ne saurait tremper dans ce genre de vilénie.