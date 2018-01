[Carnet de bord] Jour J à Las Vegas : le CES 2018 ouvre ses portes dans quelques heures

Les délégations et entreprises sont arrivées en ordre dispersé ces dernières 48h aux Etats-Unis. Lundi soir, toutes les entreprises et les institutions qui les accompagnent sont arrivées à Las Vegas, capitale américaine du jeu, et trois jours par an, épicentre mondial du secteur de l’électronique et du numérique. Demain matin, avant l’ouverture du salon, l’ensemble de la délégation se retrouve à l’hôtel Flamingo pour une séance de pitchs puis une réunion-rencontre avec Renaud Muselier, le président de la Région Sud. Les start-up s’installeront ensuite à l’Eureka Park où elles présenteront aux visiteurs leurs innovations. Un stand de la Région y occupe une place de choix avec des corner réservés aux partenaires comme les Métropoles de Nice et Aix-Marseille.

Business, protocole et soirées networking

Durant la journée, parallèlement au business, plusieurs temps protocolaires sont annoncés dans le déroulé du programme officiel diffusé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ainsi dans la matinée, Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’Etat au numérique, devrait parcourir les allées de l’espace Paca. Dans l’après-midi, Renaud Muselier devrait se rendre à la mairie de Las Vegas où il doit signer un accord.

En fin de journée, tous les frenchies partis à la conquête du CES sont invités pour deux soirées qui promettent de favoriser le netwworking. A 18h, ce sera l’inauguration de la soirée francophonie organisée par le collectif French Village en présence notamment de la vice-première ministre et ministre de l’Economie du Québec, Dominique Anglade, du ministre en charge du Numérique de Tunisie, Anouard Maarouf, de Renaud Muselier et de Mounir Mahjoubi. Un peu plus tard, plusieurs régions de France (Paca, Nouvelle Aquitaine, Grand Est et Ile de France) se retrouvent à l’occasion de la soirée « networking écosystème français » organisée par l’Alliance française des industries du numérique, BPI France, Business France et les conseillers du commerce extérieur.

Les USA, cible prioritaire d’Aix Marseille Provence

Le CES de Vegas et la prospection à San Francisco qui a précédé de quelques jours, en présence de Jean-Luc Chauvin, le président de la CCIMP et Didier Parakian, élu à la ville et à la Métropole, entrent dans la continuité de la stratégie de la Métropole AMP (lire notre série sur les 20 start-up présentes) avec la destination Etats-Unis comme cible internationale prioritaire, et le numérique comme filière stratégique. Une importante délégation s’était déjà rendue en novembre à Miami. A suivre dans notre carnet de bord quotidien jusqu’à vendredi.