[Carnet de bord] Les six départements de Paca, théâtre de 39 duels

Le journaliste Alain Masson nous livre chaque jour son carnet de bord puisé au coeur de la campagne des législatives 2017. Après la saison zéro, avant le premier tour du scrutin, voici l’épisode 1, de la saison 1 de ce carnet de bord spécial législatives.

Dans moins d’une semaine, cinq millions d’habitants des Alpes, Provence et Côte d’Azur seront représentés, pour cinq ans, à l’Assemblée nationale par 39 citoyens. Un dixième de l’électorat du pays pèsera moins de 7% de l’hémicycle. Les six départements de Paca seront, pour ce second tour de scrutin, le théâtre de 39 duels.

Dans une seule de ces 39 circonscriptions (la 5e des Alpes-Maritimes), la République en marche n’a pas officiellement de candidat. Champ libre a été laissé ici à la suppléante du maire de Nice.

Dans 19 cas, cette ultime consultation oppose un favori de l’Elysée à un tenant du FN (ou d’un cousin d’extrême-droite, comme à Orange). Les statistiques indiquent que, la plupart du temps, dans cette configuration, les amis de Montretout échouent.

Si le PS – hier, dominant – s’est vu éliminé partout, survivent, ici ou là, quelques figures de l’ancienne gauche. Exemple : le radical Giraud, macron-patible (2e des Hautes-Alpes), les insoumis Davi et Mélenchon à Marseille et le communiste Dhareville à Martigues.

Au moins six élues

Dans tous les autres fragments de la région, 16 fois sur 39, s’affronteront donc un républicain tout court à un marcheur de nouvelle espèce. Paca ne pourra compter moins de six femmes députées, puisque ne restent qualifiées que des dames dans six circonscriptions : Alpes-Maritimes 5 et 6e, Var 1 et 2e, ainsi que Digne et Gap.

Dans douze autres compétitions, les deux derniers rivaux sont des «mâles ». Autrement dit, dans 21 cas, plus de la moitié des ballotages, l’électeur disposera d’un choix mixte, une dame ou un monsieur. À cet égard, le département 06 mérite la palme de la parité : six hommes et six femmes en campagne pour la place.

Au final, sous réserve que l’abstentionnisme du premier tour ne modifie pas la tendance, il n’est pas impossible que 22 des 39 fauteuils parlementaires soient conquis par des femmes. Du jamais vu sur le littoral méditerranéen.

Cocasse

Une étrange réunion publique était convoquée hier, lundi 12 juin, en soirée à Pertuis. La candidate FN de cette 5e circonscription du Vaucluse a invité l’avocat Gilbert Collard en soutien à son projet. Petit problème : Marie Thomas de Malleville, arrivée ici troisième derrière Jean Viard (LREM) et Julien Aubert (LREM) n’est plus autorisée par la loi à concourir.