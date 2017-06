[Carnet de bord] « En campagne », les législatives vues par Alain Masson

Moment délicat pour l’ancien député du Vaucluse Thierry Mariani. Depuis cinq ans , ce sarkozyste représentait au Palais Bourbon quelque 150 000 français vivant hors de France, en Asie, Océanie et Europe orientale. Au premier tour il réalise 18%, tandis que la candidate de La République en Marche dépasse 54% . Faute de quorum, il y aura un second tour, mais entre Japon et Ukraine, l’abstention est forte dans ces milieux expatriés. Et la 11e circonscription immense, courant d’Afghanistan au Vanuatu ; au total les consulats recensent plus de 92 000 électeurs.

Parents militants

En principe, la FCPE, fédération de conseils de parents d’élèves, s’interdit toute prise de position politique. Ce qui se comprend aisément, puisqu’elle rassemble des familles de toutes opinions ou obédiences. Mais à Marseille, c’est différent, comme le révèle Marsactu. Le président de la FCPE 13, Jean-Philippe Garcia soutient explicitement, dans la 5ème circonscription, le Républicain Moraine. Et se vante de le faire au nom de son association apolitique. M.Garcia n’est pas complètement inconnu des registres politiques locaux. Il fut candidat socialiste aux élections municipales de Port de bouc en 2008. Question évoquée par nos confrères : ce soutien inédit n’aurait il pas été échangé contre une jolie promesse, en forme de maroquin, par exemple ?

Casquettes

Du côté d’Allauch et de Gardanne, l’électorat s’interroge sur les véritables convictions du député sortant, qui aspire au renouvellement du contrat. En 2012, Francois-Michel Lambert gagne le siège en triangulaire (face à deux rivaux) sous l’étiquette Ecologie-Les Verts. Après quelques années d’hémicycle, le voilà rallié au groupe socialiste. En fin de mandat, il rejoint un courant écolo dissident, autour de Bennahmias et de Rugy. Pour l’actuelle campagne, il revendique l’investiture de La République en marche, actuellement suspendue, en raison d’une vieille condamnation judiciaire pour diffamation. Cependant LREM ne présente personne. Le maire de Cadolive arbore dans cette 10e le slogan majorité présidentielle. Quant à celui de Gardanne, ancien parlementaire, comme le fut ici aussi Bernard Tapie, il persiste à se proclamer « écoco-logiste ».