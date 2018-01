[Carnet de bord] CES de Las Vegas : start-up et grands groupes, tous présents dans le carrefour mondial des technologies (3/5)

Objets connectés, capteurs, applications, robots, smart home et smart city… L’explosion des technologies liée à la connectivité permanente peuple les allées du CES de mille et une inventions présentées par des start-up comme des grands groupes. L’Eureka Park où est installée la French tech constitue une fourmilière innovante où les entrepreneurs du monde entier rencontrent des investisseurs, des clients, des distributeurs voire des partenaires venus des quatre coins de la planète. Certains groupes français comme Legrand ou La Poste sont à l’étage du Sands Expo à Tech West (l’autre grande zone du CES est Tech East au Convention center de Las Vegas où se trouvent les plus beaux espaces avec les grands compagnies tech, nous yserons jeudi 11) avec des stands très importants, par leur surface mais aussi par la somme d’innovations et de produits présentés.

La Poste signe avec Giptis, PepsiCo s’intéresse à LaVie

Le groupe public dirigé par Philippe Wahl présente au CES deux nouveautés qui vont faire parler : une application e-santé très aboutie qui va permettre à un patient un suivi médical à distance exceptionnel. David De Amorim, le chef de l’innovation de Docapost, filiale spécialisée de La Poste présente les nombreux atouts de la solution qui sera bientôt expérimentée à Aix Marseille par l’Institut Giptis pour les malades atteints de maladies rares.

Au rez-de-chaussée, c’est toujours la ruche dans les allées de The futur by Provence Alpes Côte d’Azur. Chacune des start-up régionales peut enchainer une cinquantaine de contacts utiles avec parfois du « lourd », voire du très lourd. Ainsi, sur le stand de LaVie, la solution de purification de l’eau inventée par Solable, les « curieux » se succèdent avec des profils qui en disent long sur l’attraction que le produit (LaVie transforme du robinet ou non potable en eau pure grâce au rayonnement lumineux). « Ce matin nous avons eu la visite de PepsiCo et de Nestlé » observe Pascal Nuti, le co-fondateur de la société, déjà présent l’année dernière pour le produit La Douche et détenteur deux Innovation Awards.

En images

La Caisse d’épargne se rapproche de Customer Labs

A quelques mètres, les Marseillais de Futbak se disent également satisfaits par les relatons qui se nouent. « La FFF (fédération française de football) est venue nous voir et nous avons rencontré l’ambassadeur du sport français aux Etats-Unis » confie Gabriel Cohen, l’un des co-fondateurs. Toute l’après-midi, les élus et décideurs mais aussi quelques grandes entreprises régionales sont également au contact des start-up pour les encourager. Ainsi Sébastien Didier, le vice-président de la Caisse d’épargne Cepac et Thierry Gonzalez en charge de la transformation de la Caisse viennent à la fois pour identifier des nouvelles techo ou applications mais aussi pour montrer leur engagement auprès des jeunes pousses du territoire. Ainsi la Cepac pourrait rapidement contracter avec Custmer Labs. « Nous sommes très intéressés. Nous avons eu le diagnostic et nous attendons la proposition » lance M. Didier à Valérie Segretain la fondatrice de Customer Labs. C’est parfois à Las Vegas que les affaires entre métropolitains d’Aix Marseille que se concrétisent finalement de belles affaires. Ce n‘est pas le moindre bénéfices du voyage.

En vidéo

Jean-Luc Chauvin : « Nous allons continuer à accompagner les start-up après le CES »