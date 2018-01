[Carnet de bord] CES 2018 à Las Vegas : les start-up provençales dans la ruche de l’Eureka Park

Il y a les habitués comme Solable, Qista ou BookMyHelo, ou les petits nouveaux tels que Wintual ou Walkoo. Tous sont sur le pied de guerre ce mardi 9 janvier 2018 à l’ouverture d’un salon des technologies, le CES, dont la 51e édition promet beaucoup. Aux premières heures du CES ce mardi matin, la ruche de l’Eureka Park vit déjà au rythme d’une ruche particulièrement animée, Premiers entretiens de quelques minutes avec qui un investisseur, qui un journaliste. Quelque 170 000 visiteurs sont attendus durant les quatre jours du salon qui a ouvert ses portes lundi par la journée presse et les premières conférences et présentations. Quelque 3700 entreprises et institutions exposent leur savoir-faire. Ici, les grands compagnies du numérique viennent présenter leur derniers produits, en avant-première mondiale. « Les conférences « keynote » de speakers internationaux permettent de se mettre au top niveau mondial et de gagner 15 ans de connaissances » nous explique Nicolas Ponson, le patron du promoteur basé à Aix Redman, venu avec deux collaborateurs pour connaitre les dernières tendances en matière d’innovation, de bâtiments connectés ou de smart city.

En images

« Cette année, les start-up nous remercient » se félicite le patron de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Renaud Muselier, mobilisé jusqu’à jeudi à Las Vegas, au service des entreprises, mais aussi pour nouer des relations avec d’autres territoires. Ce matin, invité du French Village, au Flamingo Hôtel, il a écouté puis noté les start-up françaises et canadiennes venues pitcher devant un parterre d’investisseurs. Outre le Quebec, le voyage à las Vegas est aussi l’occasion d’approfondir les relations avec des délégations d’Israel et de la Tunisie à travers des rencontres bilatérales. Autre point d’intérêt : la ville de Las Vegas qui a réussi « à être autonome en énergie » constate impressionné Renaud Muselier alors même qu’elle est située en zone aride et qu’elle dépense beaucoup d’électricité. Le président de celui qui veut que la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur ait une « cop d’avance » ira également mercredi visiter la centrale photovoltaïque Boulder Solar 22 à 60 kilomètres au sud de Las Vegas.

Pendant ce temps les start-up de la région vont multiplier les contacts. Ludovic Broyer d’Iprotego, spécialiste de la sécurité numérique ne cache pas ses ambitions sur le marché américain. Après avoir ouvert un bureau à New York en fin d’année, il estime que sa solution Ausculteo de veille sur la réputation numérique des entreprises a un fort potentiel aux USA. Et il profite de son passage au CES pour dévoiler sa nouvelle solution dédiée à la famille: le FamilyWebCare qui se présente comme un outil permettant à un parent de gérer, de façon préventive, l’e-réputation de ses enfants. Pour Walkoo il s’agit d’identifier des villes américaines qui pourraient accueillir son application communautaire qui veut récompenser les piétons avec des bons d’achat dans les magasins des villes et autres communes. « Nous visons aussi la smart mountain » précise Jean-Jacques Temprado le co-fondateur. Pour Wintual, qui commercialise une fenêtre factice avec une vue réelle il s’agit de trouver les premiers acheteurs. L’Eureka Park va vibrer pendant quatre jours avec des centaines d’inventeurs-entrepreneurs, venus de Provence comme du reste du monde, prêts à conquérir la planète.

Vidéo :

Renaud Muselier : « une collectivité au service de ses talents »