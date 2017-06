[Innovation] Le Carburateur présente les cinq start-up soutenues par la CMA CGM

L’armateur marseillais commence à s’impliquer sérieusement dans le soutien des start-up marseillaises. Le résultat de son appel d’offres lancé en mars dernier avec le Carburateur vient d’être dévoilé. Cinq entreprises marseillaises vont bénéficier d’un soutien de 5 000 euros financés par la CMA CGM qui leur permettront de payer leur hébergement au sein de l’incubateur des quartiers Nord pendant un an. Parmi les treize projets en compétition, voici les cinq entreprises retenues :

- Marine Logistique Solutions : un prestataire logistique spécialisé dans les pièces détachées pour bateaux

- Mondev : une SSII qui développe une suite logicielle de gestion de flotte pour les transporteurs en quête de réduction de leur empreinte carbone.

- Smart Sailors : une suite logicielle pour marins sur la gestion du carburant et du personnel navigant.

- Bepeho : un logiciel d’automatisation de la prise de vue et du montage vidéo des déplacements des navires en mer.

- Azurea TP : une entreprise dédiée au transport de matériau pour le BTP.

Tous les lauréats travaillent dans un secteur qui intéresse de très près la CMA CGM : le transport, la logistique et le maritime. C’était une condition sine qua non du jury présidé par Rodolphe Saadé, le directeur général de la CMA CGM et composé notamment de Muriel Bernard-Reymond, directrice du Carburateur et de Didier Parakian, adjoint au maire de Marseille en charge de l’économie.

Les cinq start-up retenues vont maintenant devoir confirmer leur potentiel et pourront s’appuyer sur le soutien du Carburateur qui leur propose un accompagnement stratégique et une expertise dans leur développement. Rodolphe Saadé semble lui-même prêt à jouer le jeu, distribuant les cartes de visites et promettant de prêter l’oreille aux propositions des jeunes pousses. Le directeur de la CMA-CGM est « tombé amoureux du Carburateur » et il espère pouvoir reconduire cette initiative dès l’année prochaine avec un nouvel appel à projets.

La CMA-CGM prête à investir dans d’autres accélérateurs marseillais

Le troisième armateur mondial veut s’impliquer davantage dans le développement économique de Marseille. « Nous sommes prêts à discuter avec d’autres grands groupes pour créer de nouveaux accélérateurs comme le Carburateur à Marseille. La Ville a un énorme potentiel qui est encore trop méconnu de par le monde. A nous de donner la chance à nos entrepreneurs de réussir », affirme Rodolphe Saadé. A ses côtés, Didier Parakian affirme que des contacts avec l’Occitane ou Johnson & Johnson ont déjà été établis pour installer des lieux dédiés à l’innovation sur Marseille.