Cap sur le cinéma d’auteur avec la 29e édition du Festival cinématographique d’automne de Gardanne !

La 29e édition du Festival cinématographique d’automne de Gardanne se déroulera du 20 au 29 octobre 2017 au cinéma Les 3 Casinos. Placé sous le signe du croisement en tous genres, ce nouveau cru apportera son lot de nouveautés avec une invitation au voyage à travers les arts, les histoires et les formes du cinéma. Une programmation riche et foisonnante, fictions, documentaires, films d’animation, qui offrira un large panorama des nouvelles productions cinématographiques venues des quatres continents Europe, Amérique, Afrique et Asie.

Avec 51 films à l’affiche dont 15 avant-premières, un ciné-concert, une carte blanche dédiée au cinéaste québécois Denis Côté et un focus sur le jeune réalisateur français Emmanuel Gras, invité d’honneur du festival révélé avec le documentaire Bovines, le festival devrait largement nourrir la curiosité des cinéphages les plus invétérés qui auront neuf jours pour parcourir la planète du cinéma d’auteur. Les temps forts seront rythmés par des rencontres quotidiennes avec les cinéastes qui font l’actualité cinématographique du moment, parmi lesquels Kaouther Ben Hamia, réalisatrice tunisienne qui ouvrira les festivités avec La Belle et la meute, un thriller féministe et politique, déjà ovationné dans de nombreux festivals. Viendront aussi Laurent Cantet, pour L’Atelier ; rappelons que son film Hors les murs a reçu la Palme d’Or en 2008. Ou encore Eric Caravaca, acteur vu récemment dans Ce qui nous lie de Cédric Klapisch, qui présentera son premier documentaire, Carré 35, un film très personnel sur sa sœur qu’il n’a jamais connue.

En parallèle, les festivaliers pourront découvrir tout au long de la semaine, quinze avant-premières qui devraient réserver de belles surprises parmi lesquelles Borg/McEnroe de Janus Metz Pedersen, une fiction sur la relation et la rivalité de deux icônes du tennis mondial lors du tournoi de Wimbledon en 1980, Lucky de John Carroll Lynch, l’histoire de la quête spirituelle de Lucky, un vieil homme de 90 ans dans une petite ville du désert américain, magistralement interprété par Harry Dean Stanton, célèbre acteur américain de Paris Texas disparu récemment, ou encore Sicilian Ghost Story de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, une fable sombre inspirée de l’histoire réelle de l’enlèvement du repenti mafieux Santino Di Matto par une équipe de la Cosa Nostra.

Quant au jeune public, il ne sera pas en reste avec huit films à l’affiche, un ciné-goûter et même ciné-petit déjeuner.

« Un festival fait de bienveillance, tolérance, douceur et parole » nous promet Cerise Jouinot, sa directrice.