La Canebière met ses habits du dimanche pour séduire à nouveau, habitants, touristes et start-up

Tous les derniers dimanches du mois, La Canebière deviendra piétonne, de 10h à 19h. Un projet annoncé depuis plusieurs mois par la maire de secteur, Sabine Bernasconi, et qui prendra forme dès dimanche 29 janvier. Objectif de l’opération : rendre le quartier plus attractif en l’animant et attirer également de nouvelles activités économiques, notamment celles autour du numérique et autres start-up.

C’est entourée d’un grand nombre de partenaires que Sabine Bernasconi a présenté mardi 17 janvier 2017 plus en détail, à la presse et aux associations, « Les Dimanches de la Canebière » dont on parle depuis plusieurs mois. Des animations, des expositions, des balades, des rencontres, des ateliers… : la liste est longue comme le dossier de presse (ci-dessous) et la volonté sincère d’inviter tous ceux qui n’osent plus venir se balader sur cette portion de la ville à redécouvrir la célèbre artère, qui fête d’ailleurs ses 90 ans cette année, et ses locataires.

Un ballet de girafes rouges à suivre

Pour lancer l’événement et certainement le projet le plus fort visuellement, « un troupeau de sept girafes géantes qui baisseront la tête à chaque fois qu’elles croiseront un obstacle comme les câbles du tram descendra du haut de La Canebière, en compagnie de garçons de piste et d’une cantatrice haut perché » précise une des responsables de la Compagnie Off, en charge de la mise en scène. Un clin d’œil « au bel animal du roi » (Charles X) débarqué ici même en novembre 1826, le temps d’un hiver, avant de rejoindre Paris.

Puis, à chacun de profiter de cette immense zone piétonne selon son envie car, comme l’a rappelé Dominique Bluzet, directeur des théâtres du Gymnase et des Bernardines, « les maires Robert Vigouroux et Jean-Claude Gaudin ont fait beaucoup pour La Canebière mais le politique ne peut pas tout, alors c’est à nous de nous mobiliser. Il nous appartient de nous l’accaparer ». Évoquer les grands cafés et hôtels du XIXe siècle avec un guide conférencier de l’office de tourisme, découvrir le célèbre ensemble architectural Labourdette sur le cours Belsunce en compagnie de ses habitants, admirer les peintures et maquettes de La Canebière au musée d’histoire de Marseille, se faire une autre toile aux Variétés, faire tourner « la roue de la pensée », bruncher, écouter un concert de cuivres de l’orchestre philharmonique de Marseille… Entre patrimoine, art et loisirs, « Les Dimanches de la Canebière » devraient sastisfaire un grand nombre de curieux, petits et grands.

Le numérique à l’honneur

Le président d’Aix Marseille Université, Yvon Berland, l’a affirmé : « Vous pouvez demander à Aix Marseille Université ce que vous voulez, on le fera ». Ça tombe bien puisque pour Sabine Bernasconi, « c’est un événement culturel mais pas seulement. Nous voulons travailler avec un certain nombre d’acteurs pour faire un living lab à ciel ouvert, lieu d’expérimentation et de diffusion des innovations. Une grande ambition pour la ville ». Cette fois, les girafes et autres guides cèderont la place aux applications comme « Divercities », un système qui s’appuie des « capsules» dispersées sur toute La Canebière et qui permet, au moyen d’un smartphone ou d’une tablette, de découvrir les contenus culturels accessibles autour de soi. Mais il faudra tout de même lever les yeux de son écran pour apprécier les robots-percussionnistes accrochés aux structures urbaines (poteaux…), installés par Chimère Orchestra. D’autres innovations seront présentées par les acteurs des arts et cultures numériques que sont Seconde Nature, Zinc ou La Fabulerie (dispositif Ici demain au 49 La Canebière devant l’Agam). Pour co-construire la Canebière dernière génération. Go !