Ça sent bon le sapin : nos idées shopping Noël 2017 (1/4)

Du bijou, de la décoration, de la mode, de l’art… : en cette période de fêtes, tous les univers ont des milliers de choses nouvelles à proposer. Alors pour ne pas perdre la tête dans cette quête de cadeaux originaux, voici quelques pistes à explorer. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Loin d’être exhaustive, cette première liste vous propose quelques événements éphémères où vous pourriez bien y dénicher l’objet de tous les désirs à glisser sous le sapin.

1. Maison Madeleine en avant-première

Ce jeudi 30 novembre, on célèbre chez Home Studio, à Marseille, la naissance de la marque de décoration d’intérieur Maison Madeleine. Créée par deux Marseillaises, elle affiche haut et fière son style singulier, mélange de rétro et de modernité, et surtout sa fabrication 100% française. Textile, passementerie, chêne de Bourgogne…, une fois les matériaux sélectionnés sur l’hexagone, ceux-ci sont ramenés à Marseille, dans les ateliers, pour devenir coussins en velours et à franges, tables basse et à manger joliment incrustées de laiton. À l’occasion de ce lancement, seront également proposés des tapis berbères, paniers, miroirs, luminaires et autres objets de décoration pour presque tout changer dans la maison. Welcome Maison Madeleine !

> Maison Madeleine chez Home Studio – 46, rue du Berceau, Marseille 5e

> Du 30 novembre au 3 décembre, de 10h à 19h sauf dimanche de 10h à 13h.

2. L’invitation By Marie

Du vendredi 1er décembre au dimanche 9 décembre, Marie Gas présente, dans sa boutique rue Paradis à Marseille, les créations de trois artisans, dont deux venus pour l’occasion de Paris et du Liban et le troisième, en voisin. Au-delà de l’intérêt de découvrir de nouveaux accessoires, ils sont tous personnalisables ! En pendentif ou en bracelet, on adore les petits poissons de Nayla Arida sur lesquels vous pourrez graver un mot doux. En choisissant les couleurs du cuir et des cordons, vous pourrez réaliser sur place un sac assorti à votre tenue favorite avec la maison laContrie. Enfin, les cabochons des bracelets Duality Scaramouche se pareront de l’émail que vous choisirez, posé par un artisan émailleur de la maison Gas.

> 108, rue Paradis – Marseille 6e

3. Les ateliers d’art et leurs Fantastiques

C’est un véritable parcours au pays de l’art et de la création que proposent cinq ateliers marseillais qui invitent, eux-mêmes pendant deux jours, d’autres artistes, artisans, créateurs amis… Au final, de véritables savoir-faire, tous différents, à admirer mais surtout des réalisations uniques ou en petites séries, en céramique, en fil de fer, en laine… qui feront la différence sous le sapin. Art de la table, vêtements, objets de décoration (vous trouverez ainsi toute la collection d’oursins de Dominique Paillard Rampal directement dans son atelier), ameublement, papeterie… : allez, c’est parti pour cette fantastique tournée, pleine de surprises, et par la même occasion, un soutien indispensable à l’artisanat d’art local que l’on ne défendra jamais assez !

> Dans la rue d’Anvers, Marseille 1er : Atelier Tarente (au n°14), Atelier Spiritz (au n°1 1uniquement le samedi 3) et Atelier d’Anvers (au n°35)

> Stock 45 – 45, rue Léon Bourgeois, Marseille 1er

> Roraima – 87, bd Eugène Pierre, Marseille 5e

> Samedi 2 et dimanche 3 décembre, de 10h à 19h30

4. Etsy et sa tribu de créatrices en région

Pour la deuxième année, une toute petite partie de la communauté des créatrices de la région (plus d’une centaine) présentes sur le site marchand international Etsy se retrouvent dans une mini boutique, à Marseille. 15 plus exactement. Elles viennent de Marseille, Aix et des environs, exposer tous leurs trésors fabriqués maison. Autant d’idées pour les grands comme pour les petits à puiser parmi les luminaires en origami de Leewalia, qui confectionne également de jolis lapins et boites à poser par-ci, par-là, les bijoux de Bloom ou ceux de Solawieg finement dorés à l’or, les coussins licorne, cerf ou glace d’En route Félicie… Également les pièces vintage sélectionnées par Jolibambi pour lutter malgré tout contre la surconsommation tout en offrant du chic en moins cher. Et pour la baroudeuse de la famille, le Tote Bag de Map it Yourself est idéal. Rassurez-vous, elle n’aura pas besoin de talent particulier, juste tenir l’aiguille et enfiler le fil.

> 100, boulevard Vauban – Marseille, 6e

> Du 9 au 14 décembre – de 10h30 à 19h

5. Rendez-vous à L’ Appartement

La galerie d’art L’ Appartement a rappelé ses artistes préférés pour une exposition de saison avec des originaux petits formats, des sérigraphies en édition limitée et des inédits. Salamech, Julien Raynaud, Tom Nelson, Tieri Trademark, Ose et d’autres, font partie du traineau collectif de Noël.

> 68 rue Montgrand – Marseille, 6e

> Du 11 au 22 décembre 2017 – Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 16h30 ou sur rendez-vous.