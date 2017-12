Ça sent bon le sapin : nos idées shopping gourmand Noël 2017 (3/4)

Que serait Noël sans un repas de fête, en famille, et surtout la tradition des 13 desserts ? Si celle-ci est toujours bien présente dans notre région, cette année, nous vous proposons quelques changements. Et pour ce troisième rendez-vous shopping de saison, nous sommes allés à la recherche de nouveautés, de spécialités artisanales et locales, à découvrir, à offrir ou à présenter à table.

1. Le retour du Ratafia avec Guillaume Ferroni

Plus de deux cents ans après sa création, le bouilleur de cru Guillaume Ferroni, historien de spiritueux et passionné par les recettes anciennes, relance pour ce Noël 2017 celle du Ratafia marseillais dont la particularité est d’être conçu à base de rhum. Très épicé, il se boit (avec modération) en apéritif, accompagne le plateau de fromages ou, bien sûr, celui des 13 desserts.

> Marseille in the box – 13, rue Reine Élizabeth, Marseille 2e

> Épicerie L’Idéal – 11, rue d’Aubagne, Marseille 1er

> Caves à vins à Marseille, Aix-en-Provence, Le Tholonet et La Destrousse

2. Les vinaigres aromatisés d’Éric Martin

Dans son atelier ouvert au public, Éric Martin concocte des recettes de vinaigres, de chutneys, de moutardes et de sels aromatisés. Le dernier né de la maison est le vinaigre aromatisé à la pulpe de kalamansi, dont la palette aromatique est étendue, et au thé vert matcha. Légèrement aigre-doux, pas sucré mais fruité, ce vinaigre s’utilise dans de nombreux plats : salade, poissons et même dessert ou salade de fruits… Mais pour les fous de chocolat, le vinaigre au cacao est l’aide culinaire parfait pour déglacer le foie gras, pour les plats de gibier ou la célèbre daube provençale. De quoi étonner les convives et les enfants !

> Le Goût – 170, avenue du Pastré – Z.I Les Paluds – Aubagne

3. La Tomette de Jean-Bernard Poitevin

La célèbre tomette provençale a inspiré le maître artisan Jean-Bernard Poitevin qui en a fait une gourmandise aux délicieuses saveurs locales : du chocolat, bien sûr puisque c’est sa passion, des grains d’anis, des graines de sésame, une croustine noisette, des amandes hachées et un soupçon de sel de fleur de Camargue. En réglette de 12 ou 24, en boîte de 32, en coffret de 48 mais aussi en pièce unique de 90g pour partager au moment du dessert ou du café !

> Aux Perles de l’étang – 5, cours du 4 septembre – Martigues

4. Le Petit Savon de Bruno Thomas

Le Petit Savon de Marseille® est une création qu’il fallait nécéssaire à Marseille. Bruno Thomas de la pâtisserie Casabieille y a pensé. Et pour les gourmands, ce mélange de praliné amande, de miel de lavande, d’écorces d’orange confites et d’abricots rosés de Provence, de chocolat au lait et tout finement enrobé de chocolat est présenté d’une tout aussi jolie boîte.

> 29 rue Grande rue La Croix Rouge – Marseille 13e

5. Le Logisson de Daniel Eynard

Et pour finir cette tournée gourmande, voici le Logisson de Provence préparé par Daniel Eynard. Cette tendre crème d’amandes aux fruits confits est enrobée de chocolat, noir ou au lait, fabriqué réellement maison. Oui, Daniel Eynard est un des rares chocolatiers à réaliser son propre chocolat à partir des fèves du cacaoyer. Preuve à l’appui dans son Moulin du cacao, qu’il faut absolument visiter (hors période de fêtes).

> 109, avenue des Logissons – Venelles