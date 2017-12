Ça sent bon le sapin : nos idées shopping Noël 2017 (2/4)

Cette semaine, pour compléter vos achats de Noël, nous avons déniché des jeunes marques, toujours locales, qui pointent leur nez sur le net. Elles ont osé franchir le pas, sont encore un peu confidentielles et on les aime déjà pour tout cela. Côté créations : des accessoires de mode, des bijoux, des produits de beauté et de bien-être, et même des cartes de vœux, à commander très vite !

1. John Dory Brand

Être dans le vent et un coup de cœur pour cette casquette en cuir (nubuck) unisexe, estampillée du logo de la marque lui aussi dessiné par la créatrice Pauline Degonde. Un premier accessoire qui célèbre la mer, le large et les marins, et qui sera suivi très prochainement de tee-shirts, sweat-shirts et autres produits.

> Vente en ligne sur www.johndory-brand.com

2. Oma Bloom

Un talent peut en cacher un autre ! Derrière la marque Oma Bloom, deux comédiennes célèbres qui ont tout préparé en secret jusqu’un beau jour du mois de mai où elles ont créé la surprise… Quand elles ne sont pas sur les planches ou dans les studios télé, Anne Decis et Aurélie Vaneck confectionnent des petites merveilles. Grenats, perles de verre colorées, argent martelé, cuir enroulé … : les bijoux, pour femmes et enfants, sont fins et délicats. Les hommes ont les leurs également. Et les mitaines, en laine et alpaga, crochetées à la main tombent à pic.

>Vente en ligne sur omabloom.fr

> Vente éphémère les 9 et 16 décembre à partir de 10h30 – Rowling Club Restaurant – 35 bd Charles Livon, Marseille 7e

3. Devilla K

Après avoir photographié de nombreux événements pour la presse quotidienne, jusque sur le terrain du stade Vélodrome, Karine (le K de la marque) a choisi de nous faire partager son regard sur la ville. David en contre-jour, Notre-Dame de la Garde, bouliste, calanque, jour de mistral… : la collection ne fait que commencer et se décline aussi en carte postale et tote-bag. On aime également ses pochettes en coton et ses cartes de vœux indispensables dans les jours prochains.

> Vente en ligne sur www.devillak.com

4. Marlie Bio



« T’as de beaux ch’veux, tu sais ? ». Pour allier l’utile à l’agréable, pourquoi pas offrir des produits capillaires bio ? Marlie Bio a lancé depuis tout juste deux mois sa marque depuis Aubagne. Des soins professionnels, hauts de gamme, mis au point avec un laboratoire suisse, et en vente également au public. Au choix : shampoings, huile capillaire, soin hydratant sans rinçage, masque, gel coiffant, et sérums. Sans SSPP (sans sulfate, silicone, paraben, phénolxyéthanol), avec des huiles essentielles, des extraits de plantes sans alcool, du sucre naturel… et certifié Cosmos Organic (Ecocert et Cosmétique Bio) !

> Vente en ligne sur www.marliebio.com

5. Aroma Therapeutics

Au pays des diffuseurs, on vote pour l’Aromacare, créé par la star-up provençale Aroma Therapeutics et mis sur le marché cet été. Ce diffuseur d’huiles essentielles a été conçu pour offrir une diffusion sèche et optimale grâce à plusieurs innovations. Le principe est simple : on glisse, dans le diffuseur, une ou deux capsules, remplies de billes et chargées d’huiles essentielles, choisies parmi six synergies – sommeil, zen, tonique, respire, pollen, mémoire, purifiante -, puis via l’application pour smartphone, on programme la mise en route, on adapte l’intensité et on suit sa consommation… Chaque capsule offre ainsi dix sessions de 20 minutes. Parfait pour des séances personnelles d’aromathérapie !

> Vente en ligne sur www.aromatherapeutics.fr