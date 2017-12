Ça sent bon le sapin : nos idées shopping loisirs pour Noël (4/4)

Voici le dernier épisode de notre feuilleton Liste de Noël, et pour lequel nous nous sommes posé la question : que peut-on glisser sous le sapin quand on veut résister encore un peu aux objets connectés et sans passer pour ringard ? Résultat : ces quelques suggestions, parmi bien d’autres, toujours locales, divertissantes et créatrices de lien, à l’heure où certains réseaux sociaux sont dénoncés comme destructeurs. Sans oublier le sapin des jeunes de quartiers défavorisés, une initiative du théâtre Toursky pour que la fête soit partagée.

1. Bouillabaisse pour toute la famille

Si vous l’aviez loupé au moment de sa sortie, pour cause de rupture de stock rapide, cette fois, Le jeu de la bouillabaisse trouvera bien sa place au pied du sapin. Créé par Alain Dechaumet, auteur installé à Ensuès-la-Redonne, ce jeu s’adresse à n’importe quelle famille, qu’elle soit de la région ou pas. Un jeu de hasard et de parcours où, pour gagner, il faut remplir son assiette des bons ingrédients. Et pour collecter les bons poissons, ceux de la véritable recette - baudroie, galinette, vive, congre, rascasse et saint-pierre -, direction les cabanons, en passant par La Canebière, les Docks, la Major… et, si possible, en évitant les Baumettes. Tout y est, même la case du fada qui oblige à donner ses jetons à celui qui en a le moins.

> liste des points de vente sur le site www.lejeudelabouillabaisse.com

2. De la lecture bien choisie

Connaissez-vous l’histoire de José, le valeureux gabian de Menpenti ? C’est le moment de la découvrir et de la lire avec les plus jeunes. Elle vous emmène, en textes et en dessins, à travers de cette ville tant aimée par son auteur, Didier Gervais, et son illustratrice, Isabelle Nègre-François. Et en prime, l’auteur vous fera une dédicace sur place.

> À partir de 4 ans – en exclusivité chez Marseille in the box – rue Reine Élizabeth, Marseille

Aux lecteurs bien plus grands, l’écrivain Jean Contrucci a réservé une drôle de surprise. Après sa série de romans policiers Les nouveaux mystères de Marseille, il a choisi de revisiter avec humour et exagération l’histoire de la fondation de Marseille, et notamment de parler de ceux qu’on oublie toujours - l’équipage du bateau qui amena Protis jusque dans les bras de Gyptis. Et par la même occasion, on découvre l’overtlittérature défendue par l’éditeur Fioupélan, installé à Cabriès.

> La vérité vraie sur la fondation de Marseille – Jean Contrucci – Éditions Fioupelan

> Rencontre dédicace avec Jean Contrucci, jeudi 21 décembre de 15h à 19h – Librairie Le Blason – 2 rue Jacques de la Roque, Aix-en-Provence

3. Des catalogues à foison

Les boutiques des musées et lieux d’exposition regorgent de produits dérivés des expositions temporaires et permanentes : crayons, carnets, affiches et, bien sûr, catalogues. Ces derniers sont également de très beaux livres auxquels on ne pense pas assez comme cadeaux à offrir. En souvenir d’une visite appréciée ou telle une invitation à s’y rendre. Par exemple, pour les aventuriers des mers, l’odyssée du Snark – le célèbre bateau de Jack London - tombe à pic. Et pour les aîné(e)s, tout revoir et savoir sur les romans-photos de leur jeunesse sera la plus belle des surprises !

> Jack London dans les mers du Sud – MAAOM Centre de la Vieille Charité, Marseille 2e (jusqu’au 7 janvier 2018)

> Botero dialogue avec Picasso – Hôtel de Caumont, Aix en Provence (jusqu’au 11 mars 2018)

> Tal Coat ou la liberté farouche de peindre – Musée Granet, Aix-en-Provence (jusqu’au 11 mars 2018)

> Roman-photo, Mucem, Marseille (jusqu’au 23 avril 2018)

4. Un Carré d’artistes

Bien des œuvres d’artistes méritent de trouver une place au pied du sapin mais pour avoir le plus grand choix, et surtout la possibilité d’échanger, un coup de cœur pour les galeries-boutiques Carré d’artistes, créées par Stéphanie Tosi désormais dans le monde entier et dont le siège est à Aix-en-Provence. Le concept est simple : quatre prix fixes pour quatre format, quel que soit l’artiste. Chaque galerie présente une quarantaine d’artistes dans des styles très différents – figuratif, abstrait, marine… Certains sont déjà connus et côtés, d’autres le seront peut être un jour, toutes les œuvres sont uniques. L’essentiel est que le tableau choisi plaise à l’heureux destinataire.

> 20, rue de la Glacière, Aix-en-Provence

> 27, cours d’Estienne d’Orves, Marseille 1er

> sur le site www.carredartistes.com

5. Des places de théâtre

Offrir des places de théâtre et inciter ainsi ses proches à venir découvrir un texte, se régaler d’une bonne tirade ou s’étonner d’une mise en scène audacieuse, est un cadeau inattendu mais bienvenu tant le choix dans une saison est varié. Ainsi, au Théâtre national de Marseille La Criée, vous pourrez vous procurer un billet cadeau que l’heureux destinataire pourra échanger contre une place.

On aime également la carte des Théâtres pour les 18-30 ans (15 €) qui donne droit au tarif spécial de 10 € pour tous les spectacles à venir dans les théâtres du Gymnase et des Bernardines à Marseille, du Jeu de Paume et du Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence (dans la limite des places disponibles et hors tarifs spécifiques, festivals et Silo).

> Billet cadeau au TNM La Criée – au guichet ou par téléphone, du mardi au samedi, de 12h à 18h – 30, quai de Rive-Neuve, Marseille 7e – 04 91 54 70 54

> Carte 18-30 ans – Les Théâtres – 08 2013 2013