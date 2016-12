Un budget de « rigueur » à Aix-en-Provence pour 2017

Le rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2017 a été présenté par le premier adjoint aux finances Gérard Bramoullé lors du conseil municipal de la ville d’Aix-en-Provence du 13 décembre. Entre baisse des dotations de l’État et menace d’augmentation de la fiscalité locale au profit de la Métropole, la ville assume un tournant de « rigueur » pour cette année et les années futures. Le budget se base sur des recettes évaluées à 203 millions d’euros.

« Toutes les dotations de l’État sont réduites dans des amplitudes inacceptables depuis plusieurs années » attaque Gérard Bramoullé. Pour 2017, la dotation globale pour le fonctionnement passe de 17 millions d’euros à 15 millions. Autre cheval de bataille, « l’augmentation de la ponction fiscale consécutive à la mise en place de la fiscalité unique de la Métropole ». Ce lissage fiscal se mettra en place sur douze ans entre les six anciennes intercommunalités qui ont fusionnées pour donner la Métropole. Sur la période, il avance le chiffre de deux milliards d’euros d’impôts locaux en plus pour les entreprises et les ménages aixois.

Réduction d’effectif

Dans ce contexte, que l’élu ne manque pas de dénoncer, il annonce des économies sur les dépenses de fonctionnement de la ville. « Il va falloir réduire les services, les subventions, instaurer la rigueur partout, encore plus que jusqu’à présent ». Par exemple, le remplacement pour départ à la retraite des fonctionnaires municipaux va être « limité », selon le rapport, à 33 arrivées pour 59 départs définitifs. Malgré cela, la ville maintient son niveau d’investissement en équipements publics à hauteur de 50 millions d’euros annuel, à condition que le produit de la cession des parkings à la société mixte Semepa dégage les 13 millions d’euros annuels prévus.

Amené à répondre à ces prévisions pour le groupe d’opposition « Démocratie Pour Aix », Jacques Agopian évoque plutôt un « retour à la normale après 10-15 ans de vaches grasses » du début des années 2000. « Démocratie Pour Aix » a voté contre ce rapport d’orientation budgétaire.