Avec la grande braderie de la mode, on n’oublie pas Aides ni le Sida

La grande braderie de la mode Aides, organisée successivement à Paris et Marseille, quelques jours avant Noël est un moment très attendu et soyez rassurés, elle aura bien lieu jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 décembre 2017.

Pendant trois jours, les accrocs de shopping, de la mode, des pièces uniques mais aussi des cosmétiques vont se régaler : une centaine de marques y participent en offrant à l’association Aides de pièces qui seront bradées jusqu’à 70% de leur prix de vente originel. Parmi elles, Agnès B, Antik Batik, Isabel Marant, Jérôme Dreyfuss, Paule Ka, Sandro, Vanessa Bruno… mais aussi les locales tout aussi intéressantes comme Manon Martin, les bijoux de Ruban rouge, la lingerie d’Occidente, le beachwear de Princess Ilou, pour un dressing plus que parfait ! Et ce n’est pas Maryline Bellieud-Vigouroux, fondatrice de l’Institut Mode Méditerranée, devenu la Maison méditerranéenne des métiers de la mode, et marraine investie depuis la première édition, qui nous dira le contraire.

Mais derrière cet événement sympathique, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit avant tout d’une collecte de fonds. Une nécessité pour l’association Aides qui voit ses subventions diminuer régulièrement et qui espère ainsi récolter près de 40 000 euros, selon les organisateurs. « Nous avons désormais deux braderies par an et celle de l’hiver est toujours plus importante. Mais nous sommes désormais en concurrence avec d’autres événements de ce type, certains pour des grandes causes également, mais aussi des événements purement commerciaux et on nous assimile à une super solderie en occultant le fait que les sommes récoltées, entièrement reversées, servent nos actions de dépistage. » Comme le signale la communication d’Aides, la lutte continue.

Avec un camion qui circule tous les jours entre les stations de métro des Réformés, Bougainville, La Rose, Belsunce et sur le cours d’Estienne d’Orves, Aides effectue entre quarante et soixante actions de dépistage par mois. « C’est notre cheval de bataille car le sida est toujours là. Depuis 2012, nous avons un test rapide à orientation de diagnostic (TROD) qui permet en une demi heure de connaître la séropositivité de la personne. Ensuite nous l’orientons vers un laboratoire pour confirmation », explique une responsable de l’association. Car se faire dépister, c’est se faire soigner au plus vite.

Alors les 14, 15 et 16 décembre prochains, chic, la grande braderie revient. Chouette, c’est pour la femme, l’homme et l’enfant. Et à des prix choc. En connaissance de cause, soyons encore plus généreux car la grande braderie, cela sauve des vies aussi.