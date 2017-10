Book Project International fait découvrir les livres d’artistes et bien plus

Grand comptoir de l’édition créative, Book Project International est un rendez-vous bref mais intense. Sur trois jours, se concentrent habituellement en un seul lieu – la galerie Ana Tschopp à Marseille – exposition, rencontres, performances, installations sonores… pour faire découvrir les multiples facettes de l’édition de création et du livre d’artiste contemporain. À l’occasion de cette 18e rencontre, d’autres lieux ouvrent leurs portes et créent ainsi un parcours inédit, rue Paradis, toujours autour du livre d’artiste. Une manifestation unique en région à découvrir.

La thématique choisie pour cette année est plutôt inédite : le végétal. Trente artistes internationaux sont attendus. Des artistes du livre bien sûr mais également plasticiens, photographes, danseurs… de France, Belgique, Allemagne, Chine, Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Hong-Kong, Irlande du Nord, Nouvelle-Zélande, Suède, Suisse et Japon. Ils livreront « des points de vue inédits, forts différents les uns des autres dans une sélection qui donne à voir des conceptions du livre où le végétal se décline de multiple façons », expliquent les organisateurs. Certains ouvrages ont été réalisés spécialement pour l’événement. »

Quant au parcours rue Paradis, le Leica Store expose des livres d’artistes ayant la photographie comme médium, Le Puits aux livres reçoit une sélection de beaux ouvrages internationaux issus de la collection du du Fonds international du livre d’artiste contemporain de l’atelier Vis-à-Vis (Filac), de beaux livres également au Ferry Book, à l’Attrape mots, et des livres d’artistes/enfants au paradis des Femmes.

À noter les performances dansées de Pieddad Albarracin Seiquer et de Yoshiko Kinoshita et celles autour de l’esquisse instantanée du moment vécu par les artistes Keido Hagiwara, Delphine Poitevin, Nicola Powys, Annette von Borstel. Enfin, le public pourra suivre également tout au long de la manifestation, la réalisation in sitù d’un ouvrage en sérigraphie réunissant les travaux des dix-huit artistes invités. Quatrième titre dans la collection Jardins d’artistes, Atelier Vis-àVis Editions, il sera édité en 50 exemplaires pour bibliophiles contemporains.