[Bonnes tables] Les Pockets Marseille sont arrivés !

Imaginés et mis en scène par le duo Karine April-Morisse et Pierre Psaltis, les Pockets Marseille sont des plans thématiques et gourmands. Ils sélectionnent les seize meilleures adresses, sur un thème donné et les accompagnent de commentaires appétissants. Les meilleures bouillabaisses et les meilleures pizzas sont les premières adresses référencées.

« On aime tellement notre ville qu’il nous semblait important d’apporter une contribution à sa bonne réputation » affirme Karine April-Morisse. « Alors on a eu l’idée de recenser les adresses les plus savoureuses pour les suggérer à tous les touristes qui séjournent chez nous » complète Pierre Psaltis. Karine est graphiste, Pierre journaliste, spécialiste de la bonne cuisine qui a fait profiter d’ailleurs les lecteurs de Gomet’ de son savoir il y a déjà quelques temps. Ils ont tous les deux eu l’idée des Pockets-Marseille en partageant une bouillabaisse : « Quand on est touriste, on ne sait pas où les Marseillais vont manger la pizza ou une bouillabaisse » explique Karine. « Alors on a eu l’idée de sélectionner nos adresses coup de coeur et de les commenter pour vous donner envie de les découvrir » poursuit Pierre.

Bons plans au recto, bonnes adresses au verso : c’est dans la poche !

Recto, la carte de Marseille avec toutes les bonnes maisons sélectionnées. De l’autre, des commentaires pour chacune avec des anecdotes et des infos pratiques. « La collection comptera quatre thèmes : les meilleures bouillabaisses, les pizzerias, les beaux bars et bons bistrots, les produits mythiques de Marseille » énumère le duo. « Ce n’est pas un guide gastronomique vieillot, c’est une carte postale d’un nouveau genre, un plan de poche qu’on ramènera de ses vacances, un plan qu’on offre à ses copains, un cadeau d’assiette, il incarne le dynamisme qui anime Marseille », explique Pierre Psaltis.

Déjà en vente à l’office de tourisme de Marseille, les Pockets Marseille seront également disponibles dans les magasins de souvenirs, des librairies et certains concept-stores de la ville. Un site de vente en ligne recense les points de vente et permet de recevoir à domicile ses Pockets Marseille pour mieux préparer son voyage.