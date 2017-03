[Immobilier] BNP-Paribas annonce le lancement de deux nouveaux immeubles de bureaux sur Euroméditerranée

Bruno Pinard, le directeur général de BNP Paribas Immobilier, a présenté jeudi 16 mars au Mipim à Cannes sur le stand de la Métropole Aix Marseille Provence deux nouveaux projets immobiliers sur Euroméditerranée 1. Le projet Corail (photo BNP Paris Immobilier, XDR) se situe sur boulevard de Dunkerque à l’ancien emplacement de la Station 7 BMW.

Le bâtiment qui sera livré en 2018 comprendra 7 étages dont 14 500 m² de bureaux (1145 postes de travail) et 857 m² de commerces en rez-de-chaussée (5 cellules commerciales). Un parking est également prévu en sous-sol avec 212 places. Dessiné par l’architecte Jacques Ferrier, Le Corail sera, selon son promoteur, « inséré dans les vitrages de la double peau, et renforcé par la résille enveloppant les façades. » Les travaux commenceront à l’automne. Les consultations sont en cours pour choisir les entreprises qui réaliseront les travaux.

Autre production de BNP Paribas Immobilier évoquée par lors du Mipim : l’immeuble Pixelia, situé boulevard de Paris en face de la station de tramway Arenc Le silo. 8 000 m² de bureaux couplés à un immeuble d’habitation actuellement en construction et baptisé My Liberty avec 115 logements. « Ces deux opérations sont entièrement commercialisées » a souligné Bruno Pinard sans citer les acquéreurs. « La zone est attractive et les investisseurs sont particulièrement intéressés » a assuré le banquier qui a reconnu qu’il travaillait depuis 10 ans sur le projet Corail.