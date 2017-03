[Energie] Un comité régional biomasse Paca renforcé pour développer la filière

Au début du mois de mars s’est tenu le premier comité régional biomasse Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRB) de l’année sous l’égide de Stéphane Bouillon, préfet de région et préfet des Bouches-du-Rhône, et Jean Bacci, conseiller régional et vice-président de la commission « Agriculture, viticulture et ruralité ». Un CRB qui inaugurait alors sa nouvelle formule l’instance, auparavant gouvernée par l’Etat est maintenant co-pilotée par l’Etat et le conseil régional et a surtout vu ses compétences élargies.

Lors de sa constitution en 2015 par application de la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte, le CRB avait principalement une mission de concertation autour des deux projets de centrale biomasse de la région, dont celle de Gardanne. Dorénavant, le CRB est devenu de manière beaucoup plus élargi l’organe de concertation, d’élaboration et de suivi du Schéma régional biomasse (SRB). Ce dernier s’inscrit dans la programmation pluriannuelle de l’énergie 2018/2023 et doit en décliner les objectifs à l’échelle de la région.

REPERES La filière biomasse dans la région et ses possibilités énergétiques : > Les ressources biomasses : entrent dans les ressources recensées par le SRB tous les produits, coproduits ou déchets issus des différentes filières sylvicoles, agricoles, et aquacoles hors productions alimentaires. On y compte aussi le recyclage des produits des industries agroalimentaires et bois/papier, ainsi que les déchets urbains (déchets issus de la restauration, déchets verts d’élagages ou tontes, déchets de chantiers, huiles alimentaires usées, etc). > Les usages : ils sont divers entre le recyclage, le retraitement à vocation alimentaire, la conversion en matière naturelle à usage agricole ou industriel, etc.. jusqu’à la production d’énergie. > L’énergie issue de la biomasse : Dès 2017, l’énergie issue du bois devrait grimper à la deuxième place des énergies renouvelables produites en région avec 1 300 GWh, derrière l’hydroélectricité (3 839 GWh) et devant l’énergie solaire (1 050 GWh). Les énergies renouvelables représentent 79% de l’électricité produite en Paca en 2014. Mais la région ne produit que 40% de l’électricité qu’elle consomme, soit une dépendance qui faut réduire en se basant sur les énergies renouvelables, et notamment la ressource bois. Le SRB doit justement évaluer les périmètres des ressources sylvicoles en lien avec le Plan régional Forêt-Bois pour une bonne gestion de l’espace forestier et une optimisation de son utilisation. > Document complémentaire : le Schéma régional biomasse.

(Illustration : capture d’écran EDF crédit XDR)